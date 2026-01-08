持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶有圖形、非量測用的數值、數學式的尺，部分校係參採科目有所調整，考生須多加留意。
115年學測新規定嚴禁攜帶涉及符號、圖形，以及有涉及非量測用的數值、數學式的尺，有關直尺、三角板、量角器、圓規之規範請見《115學年度考試簡章p.42》。行動電話須「完全關機」並禁止攜帶入座，考試開始鈴響起後再於答題卷上簽上全名，提前簽名者扣2級分、未簽名者扣1級分。
考試當日務必攜帶應試有效證件，有效證件正本包括身份證、有照片的健保卡、汽機車駕照、護照或居留證、中華民國身心障礙證明等，學生證及無照片的健保卡皆為「無效證件」，請考生務必留意。
115學年度繁星推薦招生名額總計為1萬5554名；申請入學提供招生名額總計為5萬450名，較114學年分別減少135名、404名。繁星推薦管道共有1664個校系，其中以參採學測科目3科最多，共有790個校系，約占總校系數47%；其次是參採4科有504個校系，約占總校系數30%；參採2科則有288個校系，約占總校系數17%。
115申請入學有較多變動，台大社會系取消參採數B，改採數A；政大外交系、台北大學應用外語系將以國文為3倍率進行一階篩選；參採社會分數的醫科校系有台大醫學系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系、中國醫藥大學牙醫系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組共7校系。
