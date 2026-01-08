快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。聯合報系資料照
學生示意圖。聯合報系資料照

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶有圖形、非量測用的數值、數學式的尺，部分校係參採科目有所調整，考生須多加留意。

115學測倒數

文章目錄

115年學測新規定嚴禁攜帶涉及符號、圖形，以及有涉及非量測用的數值、數學式的尺，有關直尺、三角板、量角器、圓規之規範請見《115學年度考試簡章p.42》。行動電話須「完全關機」並禁止攜帶入座，考試開始鈴響起後再於答題卷上簽上全名，提前簽名者扣2級分、未簽名者扣1級分。

考試當日務必攜帶應試有效證件，有效證件正本包括身份證、有照片的健保卡、汽機車駕照、護照或居留證、中華民國身心障礙證明等，學生證及無照片的健保卡皆為「無效證件」，請考生務必留意。

考生應試提醒及應考檢查表。圖／翻攝自大考中心（點大圖）
考生應試提醒及應考檢查表。圖／翻攝自大考中心（點大圖）

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章
115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

115年學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章
115年學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章

115學年度繁星推薦招生名額總計為1萬5554名；申請入學提供招生名額總計為5萬450名，較114學年分別減少135名、404名。繁星推薦管道共有1664個校系，其中以參採學測科目3科最多，共有790個校系，約占總校系數47%；其次是參採4科有504個校系，約占總校系數30%；參採2科則有288個校系，約占總校系數17%。

115申請入學有較多變動，台大社會系取消參採數B，改採數A；政大外交系、台北大學應用外語系將以國文為3倍率進行一階篩選；參採社會分數的醫科校系有台大醫學系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系、中國醫藥大學牙醫系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組共7校系。

》》「繁星推薦」招生校系參採學測科目這裡查

》》「申請入學」招生校系參採學測科目這裡查

國文讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分

讓考生精準出擊！解構「黃金備戰三角」命題邏輯 這題型佔比最高
國寫知性題、情意題怎麼發揮？掌握寫作技巧、拆解佳作範本一次看
英文想拿高分？先穩住基本再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配

命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
數學命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

幾乎年年考！數A靠「這些章節」搶分 混合題結構、出題方向預測

代數、幾何等單元占7成！解題策略：先搶穩拿的、混合題「這樣做」必有分

預測數B考題走向！不追求高強度計算 「這能力」成關鍵
社會留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

地理／考前重點一次看！「這些單元」務必熟讀 抓對方向才有分

考題分析、全球時事一次掌握！川普關稅經貿影響 APEC看兩岸互動
自然加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

生物命題趨勢必看！3大核心章節重點一把抓 諾貝爾生醫獎延伸考點預測

化學出題脈絡揭密！「這些概念」掌握精確 手寫評分嚴謹成備考關鍵

國文、國寫、英文、數學、社會、自然歷屆試題

【115學測重要日程總整理 歷屆五標一次看】

【全中教115學測考前30天應試準備】

【大學入學考試中心】

115年考試重要行事曆。圖／翻攝自大考中心簡章
115年考試重要行事曆。圖／翻攝自大考中心簡章

115學測

閱讀數學／最強數學媽媽（下）

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

115學測／倒數一個月！文華高中校長「抬青蕉」 諧音哏祝福學子「台清交」

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，高中社會科老師提醒，圖表題是出題重點，整理因果關係、概念相關以應付手寫題。時事...

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

學測衝刺／自然科 時事結合科學奪分關鍵

學測進入最後倒數，物理名師提醒，自然科近年命題緊扣閱讀理解、模型建構，考生應熟練基本觀念。此外，時事結合科學觀念更是奪分...

115學測自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，首日下午考自然科。針對自然考科，物理名師提醒，近年命題緊扣「閱讀理解」與「模型...

