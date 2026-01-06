陽光行動／電動車激增 廢電池難處理

運具電動化是我國二○五○淨零轉型關鍵戰略之一，電動車普及加速，廢鋰電池海嘯也悄然逼近。環境部統計，前年廢鋰電池回收量首度超過一千公噸，二○三一年預估將超過一萬兩千公噸，七年後更突破兩萬公噸，呈跳躍式成長，而廢鋰電池回收以破碎後出口為主，不利在地循環利用。

電動車近5年成長5.5倍

我國電動運具成長幅度驚人，今年底純電動車登記數量已逼近十二萬五千輛，電動機車登記數逼近八十萬輛；近五年電動車登記數成長五點五倍，電動機車也增加四成六。

車用鋰電池使用年限約八年，電動車數量激增，廢車用鋰電池數量也可觀。環境部統計，我國廢二次鋰電池回收處理量，二○二二年為八七六公噸，二○二三年為九○二公噸，前年首度破千噸、達一○八二公噸，二○二五年預估將達到一千七百公噸。

環境部表示，隨電動車普及，廢電池回收預估數將跳躍式增長，預估二○三○年達到八千五百公噸，二○三一年破萬達一萬兩千公噸，二○三三年達兩萬三千七百公噸。

學者籲建強制回收法規

元智大學化材系教授洪逸明說，短期內台灣的處理量能雖然充足，但未來廢電池汰換數量將達數萬噸，政府應正視台灣處理量能，盡速建立強制回收法規，並整合產業鏈形成回收再利用聯盟系統。

鋰電池內包含許多有價金屬如鈷、鋰、鎳、錳等；洪逸明說，地球資源有限，應建立循環回收機制，我國回收體系仍以破碎後出口為主，應輔導建立在地循環再利用系統。

桃園市副市長蘇俊賓表示，廢鋰電池處理稍有不慎，除了製造汙染，甚至會釀火災風險，涉及環境部回收處理管制、經濟部車輛產業、交通部運具電動化、能源署儲能系統等，各部會不能各管各的，呼籲中央透過跨部會平台，建立全國電池報廢量預警系統。

蘇俊賓強調，政府應推動數據透明化，建立跨部會平台規畫逆向回收、流向管制，並提供公開即時數據，讓各地方政府能即時掌握退役趨勢，提前啟動量能調度，確保電動化政策順利推動。

輔導業者擴建回收鏈

環境部資源循環署表示，前年回收量突破一千公噸，去年宣導回收成效良好，超出預估值將達一千七百公噸，目前主要來源為電動機車電池約占七成，電動車自二○二二年起大量增加，預計二○三○年起，大量汰換的車用廢鋰電池，回收數量將顯著成長。

資源循環署副執行秘書翁文穎說，我國廢鋰電池年處理量原本為三千六百噸，因應未來趨勢，輔導業者擴建回收鏈，二○二四年處理量能已達一萬公噸，足以應付未來六年回收量，下階段預計輔導業者擴建處理量能達兩萬四千公噸。