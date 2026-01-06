陽光行動／廢電池妥善回收難 專家促恩威並施

政府對回收車輛廢鋰電池，目前要求製造及進口商須繳每公斤卅九元回收處理基金，作為日後處理之用，基金累積達廿二億元，對迎面而來的廢電池海嘯看似有所準備，實際執行面疏漏不少，地方政府呼籲中央盡速建立跨部會整合平台，才能建立完整的回收管理機制。

元智大學化材系教授洪逸明舉例，歐盟二○三○年將強制回收車用廢鋰電池，大型電池模組須比照汽車引擎建立序號追蹤完整流向，但國內尚無類似要求。

針對電池進口商或製造商須繳交每公斤卅九元回收處理基金，洪逸明認為，業者繳錢給政府，但不保證廢電池最終能被妥善回收；當電池被違法丟棄時，就算業者先繳了錢，這筆錢卻沒用掉，並未達到回收效果。這好比到賣場回收酒瓶可拿到兩元，酒商也先繳了回收處理費，但多數人仍隨意丟棄酒瓶，回收效果就不如預期的制度設計。

他認為，要有效回收廢電池須恩威並施，除要求業者達成限期回收率（如十年內要回收八成以上）外，未達標須受罰，超標則有獎勵，才能驅動積極回收。

桃園市副市長蘇俊賓指出，環境部雖訂定回收貯存規範，但車用鋰電池多數隨車輛回收，而廢車回收標準卻未提及電池怎麼處理；其次，廢電池流向與數量難以掌握，加上事權橫跨環境部、經濟部、交通部等部會，制度有待整合。而淘汰的車用電池應區分是否具備二次利用價值，或直接進入廢棄處理程序。

成運汽車總經理吳忠錫主張汰換的車用電池仍有一定效能，可轉作儲能電池使用，因應未來五年廢電池將爆炸性成長，政府要善用這些資源，並建立完整的回收產業鏈，以免演變成環境災難。

環境部資源循環署表示，車用鋰電池回收基金用於補貼末端業者回收處理的費用，累積廿二億元，多數仍未使用，可因應未來八至十年大量汰換的處理需求；前年七月開放業者自建循環鏈，已有二家業者提交計畫書。

循環署基管會副執行秘書翁文穎說，廢電池處理成本因電池類型而異，磷酸鋰鐵電池只含鋰，鋰三元電池則有鈷、鎳等貴金屬，須經多道程序，處理成本較高，平均每公斤五十至一百元，目前費率卅九元偏低，是避免企業負擔過重，未來將依狀況調整。

至於廢鋰電池轉作儲能再利用，循環署表示，主要考量淘汰電池因劣化或碰撞破損具安全風險，儲能利用並非現階段考慮重點。