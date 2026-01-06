聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／明年電動公車電池汰換潮 急缺回收規範

聯合報／ 記者陳敬丰林媛玲朱冠諭／專題報導
交通部力拚2030年全台市區公車全面電動化，圖為台中電動公車。記者黃仲裕／攝影
交通部力拚2030年全台市區公車全面電動化，圖為台中電動公車。記者黃仲裕／攝影

公車電動化是政府推動淨零的優先策略，政府規畫二○三○年公車全面電動化，不過，全台目前約兩千多輛電動公車上路，占市區公車總數近兩成，與今年達百分之卅五目標差距不小。

目前電動車除了交車易延宕，面對明年將屆的電池汰換潮，回收仍無統一規範，業界憂心恐拖垮油車「歸零」速度。

成運汽車是國產電動巴士製造商，總經理吳忠錫說，隨運具加速電動化，廢鋰電池處理將成環境重大問題；目前公車採用的磷酸鋰鐵和鋰三元電池，使用壽命約五至六年，首批電動公車即將陸續汰換電池，未來五年廢鋰電池將爆發性成長，但回收去化機制仍不足。

台北市電動公車已達一千零十五輛，高居全台第一，首都客運在雙北地區總計有八九三輛；總經理李建文說，電動公車使用年限為十二年，但電池用六年就要汰換，我國首批示範型電動公車二○二一年上路，二○二七年將大量汰換電池。

李建文說，公車業者沒能力處理廢電池，當初購車時已繳交回收處理費；離二○三○年公車全面電動化只剩四年，廢棄電池處理似無明確方案，加上布設充電樁場地已飽和，恐難達標。

桃園客運修車廠長郭文晧表示，目前廢電池回收處理成本高達每公斤一百六十元至一百八十元，每輛電動公車配備十箱電池、每箱約一百公斤計算，每輛車電池回收成本高達十六萬元，若公車全面電動化，回收成本相當可觀。

郭文晧說，目前採購合約要求車商無償回收電池，但政府無明文規定，僅靠客運業者與車商自行協商，若車商不願承擔，或因此增加購車成本，客運業者也無可奈何。

郭文晧說，政府應明確要求電動車商須承擔汰換及退役電池的回收責任，以免讓客運業承受龐大回收成本。

台中市交通局長葉昭甫指出，電動公車的電池占全車價值約四成，電池回收是大問題，客運業難以自行處理，可參考航空業作法，電池不買斷，改以里程數計價，當電池消耗到不堪車用，車廠必須汰換電池，把廢棄電池回收再利用，實踐循環經濟。

葉昭甫說，中央尚未制訂電動巴士電池汰換機制，且充電樁數量、電網穩定性、電動車防災等，中央都未訂出明確方向，這些問題地方政府難獨自面對，只能和車商、客運業者等「邊想邊做」。

新北市交通局長鍾鳴時說，新北約有三六三輛電動公車，占總數近一成五，廢電池處理是大問題，除環境部外，也需要經濟部從產業端思考解決後端問題。

電池 電動 公車

延伸閱讀

慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

五月天台中演唱會、台中跨年晚會接連登場 大眾運輸方式一次看

台中捷運3天內2次故障事件 市府：資料送原廠分析原因

駕駛缺工老化 台中公車2年少800班

相關新聞

陽光行動／電動車激增 廢電池難處理

運具電動化是我國二○五○淨零轉型關鍵戰略之一，電動車普及加速，廢鋰電池海嘯也悄然逼近。環境部統計，前年廢鋰電池回收量首度...

陽光行動／明年電動公車電池汰換潮 急缺回收規範

公車電動化是政府推動淨零的優先策略，政府規畫二○三○年公車全面電動化，不過，全台目前約兩千多輛電動公車上路，占市區公車總...

陽光行動／廢電池綠金 如城市礦山

電動車廢鋰電池海嘯將來襲，但內藏貴金屬，若能循環利用，宛如「城市礦山」，只不過國內回收處理仍以破碎後出口為主，難將「綠金...

陽光行動／廢電池風險 不定時炸彈

鋰電池一旦起火，除瞬間高溫且不易撲滅，隱藏公安風險。統計二○二三年迄今，六都工廠、倉庫因鋰電池事故釀火警約六十件，去年新...

陽光行動／廢電池妥善回收難 專家促恩威並施

政府對回收車輛廢鋰電池，目前要求製造及進口商須繳每公斤卅九元回收處理基金，作為日後處理之用，基金累積達廿二億元，對迎面而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。