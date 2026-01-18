夜襲委內瑞拉後⋯川普創新名詞「唐羅主義」是什麼？美國背後盤算？

摘要 2026年1月3日凌晨，美軍捕獲委內瑞拉總統馬杜洛，川普而後提出「唐羅主義」此一名詞，並表示這波行動是加強版的門羅主義。門羅主義是什麼？唐羅主義有什麼不同？美國要如何以唐羅主義重塑霸權？

「美國在西半球的主導地位，再也不容質疑！」美國總統川普說。

2026年1月3日，面對美軍剛突襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的消息，川普在海湖莊園拋出一個新名詞：「門羅主義是大事情，但我們已經大幅超越它了，現在叫『唐羅主義』（Donroe Doctrine）。」

究竟「門羅主義」是什麼？為什麼這個200年前的老古董，會成為2026年地緣政治的最強關鍵字？

門羅主義是什麼？

要看懂今天的「唐羅主義」，得先回溯門羅主義的歷史。

1823年門羅宣言：美洲是美洲人的美洲

1823年，美國第五任總統門羅（James Monroe）在國會演說中提出一個概念：「美洲是美洲人的美洲」。當時拉丁美洲國家紛紛脫離歐洲獨立，但列強蠢蠢欲動想重新殖民。

門羅畫了一條紅線：歐洲不准干涉美洲事務，美洲是美國勢力範圍。這時美國國力尚弱，與其說門羅主義是宣示霸權，不如說是避免歐洲在自家後院建立軍事基地的防禦。

1904年羅斯福推論：擴大為干預他國內政

美國歷經工業化、在國際社會崛起後，西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）提出「羅斯福推論」：如果拉美國家出現「長期動盪」，美國有權行使國際警察權軍事干預。

門羅主義的核心價值自此從防禦歐洲入侵，變成「合法」干預拉美內政。從接管多明尼加海關、出兵尼加拉瓜，到冷戰時對抗蘇聯在古巴的佈局，美國都拿這套理論當靠山。

2013年歐巴馬：放棄干預主義、強調和平與尊重，而後被川普推翻

歐巴馬時期的國務卿凱瑞（John Kerry）曾宣稱「門羅主義的時代已經結束」，試圖修復與拉美關係，改走平等夥伴路線。

然而，這張門羅主義的死亡證明，已被川普撕毀，且「唐羅主義」還是加強版的門羅主義。

「唐羅主義」是什麼？川普版本的門羅主義為何更激進

綜合外媒分析，根據白宮新戰略與川普的談話，可以拆解出3個升級重點：

1.美國從拉美國家的代理人，變為直接接管政府：美國不再扶植親美政權，川普直言將暫時「接管」（run）委內瑞拉直到局勢穩定。這顯示他對過渡政權失去耐心，轉向效率更高、控制力更強的直接介入模式。

2.更講求「商業現實」，不談民主、直指商業利益：川普指控馬杜洛掠奪資產，並直言「我們為了自己需要那些能源」。在唐羅主義下，保護供應鏈與能源安全，即是動武的充分條件。

3.全面掃蕩、淨空後院：新國家安全戰略強調恢復美國在西半球的「優越地位」，劍指國際競爭對手如中、俄。川普指責委內瑞拉「窩藏外國對手」，這觸犯了門羅主義最原始的天條，也就是不准外人在我家後院搞事。

不過，川普宣稱將「接管」委內瑞拉，引發外界擔憂美國重蹈伊拉克與阿富汗「國家重建」（Nation Building）的泥淖。一旦美軍介入當地行政與基礎建設，往往代表著將耗費鉅資，且難以抽身。

對此，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日特別出面釐清，並表示：「這不是中東。」他界定白宮的立場為「接管政策」（Running policy），並不會接管行政運作，不會長期駐軍，僅實施「石油隔離」（Oil Quarantine）。

這顯示「唐羅主義」在執行層面上，試圖以封鎖資源取代高成本的地面戰，確保美國在不介入當地治理的前提下，仍能達成地緣政治目標。

