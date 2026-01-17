快訊

中職／邊荷律現況曝「確定今回台灣」！經紀人籲：不要衝去機場

獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲太累「站哨偷睡覺」 遭旅長親抓包

跳蚤市場驚見2箱1TB硬碟「只要300元」像磚頭擺置該買嗎？過來人緊張了

收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普曝原因

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉反對派領導人馬查多（右）15日到白宮，將她的諾貝爾和平獎轉贈給美國總統川普（左）。路透
委內瑞拉反對派領導人馬查多（右）15日到白宮，將她的諾貝爾和平獎轉贈給美國總統川普（左）。路透

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日前往白宮，拜會美國總統唐納川普，並且送上自己的諾貝爾和平獎獎章。川普雖對馬查多表示讚揚，但也進一步解釋，為何在美軍突襲抓捕委國前總統馬杜洛之後，沒有支持她出面領導委內瑞拉。

CNN報導，川普16日離開白宮前往佛州時受訪表示：「嗯，如果你還記得一個叫作伊拉克的地方，當時那裡的人全部都被開除了，每一個人，警察、將軍，所有人都被開除，結果他們最後變成了IS（伊斯蘭國）分子。」

他說：「所以，我記得這件事。」

川普過去曾直言，馬查多缺乏領導委內瑞拉所需的人民尊重。不過，他仍對這次會面給予正面評價，並向記者表示：「我告訴你，我昨天與一位我非常尊重的人進行了一次很棒的會面，顯然她也尊重我以及我們的國家，她把她的諾貝爾獎給了我。」

被問及為何會接受別人的獎項時，川普說：「嗯，是她給我的。我覺得這很好。她說，『你結束了8場戰爭，歷史上沒有人比你更配得上這個獎。』我覺得這是一個很好的表示，順便說一句，我認為她是一位很不錯的女性，我們還會再交談。」

委內瑞拉 美國 川普 馬查多 白宮 諾貝爾獎

延伸閱讀

明尼蘇達抗議升級 川普威脅動用反叛亂法

美中情局長會委內瑞拉臨時總統 討論經濟安全議題

美最高法院預計20日宣判 川普全球關稅案成焦點

川普大買5,100萬美元債券 搶進Netflix、通用、波音等標的

相關新聞

收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普曝原因

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日前往白宮，拜會美國總統唐納川普，並且送上自己的...

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對大陸出口將大幅下滑

交易員和分析師表示，美國宣告控制委內瑞拉後，前往其最大原油買家中國的油輪越來越少，從2月開始，中國從這個石油輸出國家組織...

活捉馬杜洛只是起點？美國全球「校準行動」正開始

華府對格陵蘭施壓的強硬手法，不僅考驗北約，也撕裂了歐盟內部輿論。表面上，歐洲各國在聲援丹麥、反對美國併吞格陵蘭上的立場一致，多國領袖共同表明「格陵蘭屬於其人民」，任何決定都必須由丹麥和格陵蘭自主作出 。但私底下，各國對美國此舉的威脅感受並不相同。國際關係學者史蒂芬．沃爾特提出的「威脅平衡理論」（Balance of threat）提供了一把理解歐洲反應分歧的鑰匙 。

川普通話委內瑞拉代理總統 售出首批委油…進帳159億

美國總統川普十四日說，和委內瑞拉代理總統羅德里格斯進行「長時間」通話。外媒報導，這是美軍三日入侵委國抓捕馬杜洛後，川、羅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。