鎖定委國石油出口！美國扣押第6艘相關油輪 重擊「影子艦隊」

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美軍在加勒比海的部隊又扣押一艘被制裁油輪美國總統川普（Donald Trump）政府稱該油輪與委內瑞拉有關聯，這是美方欲控制委國石油資源的更廣泛行動一環。

美聯社報導，美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）於社群媒體發文表示，美國海岸防衛隊（United States Coast Guard）人員今天凌晨登上這艘名為「維洛尼卡號」（Veronica）的油輪。

諾姆還說道，該油輪先前經過委內瑞拉水域，並違反川普總統「針對加勒比海受制裁船隻的既定隔離措施」。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）指出，陸戰隊等軍事人員從「福特號」航艦（USS Gerald R.Ford）出動，和海岸防衛隊的戰術小組共同參與行動。

美國軍方提到，扣押油輪的過程「沒發生意外」。

根據美國政府數個社群媒體帳號所發布的影片，似乎展示這艘油輪遭扣的過程。

川普政府為了掌控委內瑞拉石油產品的生產、提煉及全球分銷，「維洛尼卡號」成為美軍扣押的第6艘受制裁油輪，同時也是美國1月3日軍事突襲推翻時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來所扣下的第4艘。

「維洛尼卡號」懸掛南美洲國家蓋亞那的旗幟，被認為是違反美國制裁、運輸石油貨物的「影子艦隊」一環。

