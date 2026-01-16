快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

委內瑞拉臨時總統示強：不畏與美外交衝突

中央社／ 卡拉卡斯15日綜合外電報導

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，她的政府不懼怕與美國發生外交對抗。她的前任馬杜洛（Nicolas Maduro）在美國1月3日一場軍事行動中被推翻。

羅德里格斯說：「我們知道他們非常強大。我們知道他們是一個致命的核武強權…但我們不害怕透過政治對話，在外交上與他們對抗。」

羅德里格斯曾任馬杜洛的副手，是這位被推翻的左翼領袖的堅定盟友，但美國總統川普已同意與她合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

法新社報導，在馬杜洛缺席的情況下，羅德里格斯向國會發表了馬杜洛的國情咨文，並獲得熱烈的掌聲。

她告訴國會議員，她已要求華府對馬杜洛「展現對他尊嚴的尊重」。馬杜洛目前在美國面臨販毒指控。

羅德里格斯昨天與川普通話，川普隨後形容她是「一位很出色的人」。

川普在社群媒體貼文表示，兩人討論了「許多議題」，包括石油、礦產、貿易以及國家安全，並說：「我們正取得巨大進展。」

羅德里格斯在外交路線上如履薄冰，既要試圖滿足川普的要求，同時又不能疏遠掌控委國安全部隊及親馬杜洛民兵勢力的支持者。

她形容自己與川普的通話「富有成效且有禮貌」，並強調雙方「彼此尊重」。

她今天表示，如果她作為臨時總統必須訪問華府，「我會站著走過去，而不是被拖著去」。這番說法顯然是暗指美軍用手銬將馬杜洛夫婦帶走、送往紐約受審的情景。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

白宮：伊朗遭川普施壓 暫停處決800名抗議者

川普攻擊Fed 華爾街緊張

川普談聯準會、俄烏、伊朗 路透專訪重點一次看

相關新聞

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對大陸出口將大幅下滑

交易員和分析師表示，美國宣告控制委內瑞拉後，前往其最大原油買家中國的油輪越來越少，從2月開始，中國從這個石油輸出國家組織...

活捉馬杜洛只是起點？美國全球「校準行動」正開始

華府對格陵蘭施壓的強硬手法，不僅考驗北約，也撕裂了歐盟內部輿論。表面上，歐洲各國在聲援丹麥、反對美國併吞格陵蘭上的立場一致，多國領袖共同表明「格陵蘭屬於其人民」，任何決定都必須由丹麥和格陵蘭自主作出 。但私底下，各國對美國此舉的威脅感受並不相同。國際關係學者史蒂芬．沃爾特提出的「威脅平衡理論」（Balance of threat）提供了一把理解歐洲反應分歧的鑰匙 。

川普通話委內瑞拉代理總統 售出首批委油…進帳159億

美國總統川普十四日說，和委內瑞拉代理總統羅德里格斯進行「長時間」通話。外媒報導，這是美軍三日入侵委國抓捕馬杜洛後，川、羅...

川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安

美國總統川普今天表示，他與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯進行了一次「長時間通話」。兩位領袖這次通話，是美國逮捕總統馬杜洛以來...

川普施壓奏效 參議院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉、並擄獲委國總統馬杜洛夫婦後，參議院一度試圖推動與《戰爭權力法》相關的決議案，以限制總統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。