川普通話委內瑞拉代理總統 售出首批委油進帳159億

美國總統川普十四日說，和委內瑞拉代理總統羅德里格斯進行「長時間」通話。外媒報導，這是美軍三日入侵委國抓捕馬杜洛後，川、羅兩人已知的首次接觸。

川普還說，這是「很棒的對話，她很出色」。他隨後在自創社媒寫道，雙方討論許多議題，包含石油、礦物、貿易及國安；「我們正取得巨大進展」。

馬杜洛的副總統兼石油部長羅德里格斯五日就任代理總統。她十四日也在社媒ＴＧ發文說，她和川普的通話「卓有成效又和善」，彼此均展現「相互尊重」。

五十六歲的羅德里格斯還說，與川普討論雙邊工作議程，以造福兩國人民和政府間待解的議題」。

川普十四日接受路透專訪時談到羅德里格斯及去年諾貝爾和平獎得主、委國反對派人士馬查多。他稱讚馬是「很棒」的女性，但還沒見過面；他並認為，羅總有一天將訪美、自己也將訪委。

另外，有線電視新聞網（ＣＮＮ）十四日引述一位美國官員報導，美方已完成對第一批委國石油的銷售，總值約五億美元（約台幣一五九點二億元）。該官員指，接下來幾天至幾周，可望賣出更多。

尚不清楚上述的首批委油銷售詳情。白宮發言人羅傑斯表示，川普團隊正和準備展開空前投資的美國石油企業進行積極且持續的討論，以修復委國的石油基礎設施。

路透十四日報導，為了與加拿大等競爭者爭奪全球油市的市占率，美方正藉由打折的方式，向能源交易商拋售委油。這也許是川普為了加快讓委油「變現」，以推動他的能源重建計畫一環。