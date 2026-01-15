快訊

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對大陸出口將大幅下滑

中央社／ 新加坡14日綜合外電報導
美國總統川普去年12月對受制裁船隻輸運委內瑞拉石油實施封鎖。圖為一處遭廢棄的石油設施。美聯社

交易員和分析師表示，美國宣告控制委內瑞拉後，前往其最大原油買家中國的油輪越來越少，從2月開始，中國從這個石油輸出國家組織成員進口的石油預計將會大幅下滑。

路透社報導，美國總統川普去年12月對受制裁船隻輸運委內瑞拉石油實施封鎖，作為對時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的手段後，離開委內瑞拉前往中國的油輪數量銳減。

馬杜洛最終在美方軍事行動中遭到俘虜，川普宣告美國已掌控這個石油輸出國家組織（OPEC）創始會員國，並開始敦促美國企業投資委內瑞拉石油產業。

不過，美國宣布封鎖後已扣押5艘與委內瑞拉有關聯的船隻，導致船東選擇掉頭遠離或在裝貨後返回委內瑞拉水域，以避免遭到扣押的風險，從而使美國得以控制委內瑞拉石油流向。

3日美方突襲期間，約有12艘已裝載的油輪關閉定位應答機離開委內瑞拉，但在卡拉卡斯臨時政府與華府談成5000萬桶石油供應協議後，大多數油輪已返回當地。

一名參與石油運輸人士透露，其中3艘油輪仍朝亞洲航行，預計將於2月底前後抵達中國。這些油輪運載約300萬桶燃料油和200萬桶梅雷重油（Merey heavycrude）。因事涉敏感，消息人士不願意具名。

市場情報公司Kpler美洲原油分析師李察．羅（Richard Ro，音譯）在電郵中表示，自從封鎖於去年12月展開以來，包括梅雷重油在內290萬桶委內瑞拉原油已由3艘油輪運往亞洲。該公司估計，另有260萬桶燃料油突破封鎖運出。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）未就油輪離開或返回的情況回應置評請求。

預計運抵中國的上述500萬桶燃料油和原油，折合每日約16萬6000桶，遠低於去年委內瑞拉對中國供油量。根據委內瑞拉國營石油公司內部文件，去年委內瑞拉對中國日均原油及燃料油出口量64萬2000桶，約占去年平均出口總量每日84萬7000桶的75%。

中國去年底提前囤積委內瑞拉石油，又有數百萬桶石油仍在運輸途中，意味中國煉油廠暫時無需急於尋覓替代油源。

根據Kpler預估，目前約有4300萬桶委內瑞拉石油正運往亞洲，而油輪追蹤公司Vortexa則估計有5200萬桶。

Vortexa數據顯示，中國去年11月接收委內瑞拉原油創新高，達每日66萬桶，至12月因儲槽飽和而降至每日約45萬桶。

