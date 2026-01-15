川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安
美國總統川普今天表示，他與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯進行了一次「長時間通話」。兩位領袖這次通話，是美國逮捕總統馬杜洛以來外界所知的首次接觸。
綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對記者說，他與羅德里格斯（DelcyRodriguez）今天進行了一次「很棒的對話，她是個很出色的人」。
隨後，川普在社群媒體貼文表示，兩人討論了「許多議題」，包括石油、礦產、貿易以及國家安全，並說：「我們正取得巨大進展。」
美國特種部隊1月3日發動行動逮捕馬杜洛（NicolasMaduro），並將他押送至美國接受毒品相關指控的審判。隨後，川普表態支持由馬杜洛昔日的副手羅德里格斯接掌政權。
他曾暗示，美國可能持續監督這個加勒比海國家多年。
羅德里格斯今天在通訊軟體Telegram發文，形容她與川普的通話「富有成效且和善」，雙方也展現出「互重」。
56歲的羅德里格斯進一步表示，她與79歲的川普討論了「雙邊工作議程，以造福我們人民，以及雙方政府間仍待解決的議題」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言