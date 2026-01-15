快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安

中央社／ 華盛頓／卡拉卡斯14日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天表示，他與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯進行了一次「長時間通話」。兩位領袖這次通話，是美國逮捕總統馬杜洛以來外界所知的首次接觸。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對記者說，他與羅德里格斯（DelcyRodriguez）今天進行了一次「很棒的對話，她是個很出色的人」。

隨後，川普在社群媒體貼文表示，兩人討論了「許多議題」，包括石油、礦產、貿易以及國家安全，並說：「我們正取得巨大進展。」

美國特種部隊1月3日發動行動逮捕馬杜洛（NicolasMaduro），並將他押送至美國接受毒品相關指控的審判。隨後，川普表態支持由馬杜洛昔日的副手羅德里格斯接掌政權。

他曾暗示，美國可能持續監督這個加勒比海國家多年。

羅德里格斯今天在通訊軟體Telegram發文，形容她與川普的通話「富有成效且和善」，雙方也展現出「互重」。

56歲的羅德里格斯進一步表示，她與79歲的川普討論了「雙邊工作議程，以造福我們人民，以及雙方政府間仍待解決的議題」。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

好讀周報／美法庭首次審外國領袖！川普下令襲委國擒馬杜洛 押回紐約

抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」

相關新聞

川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安

美國總統川普今天表示，他與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯進行了一次「長時間通話」。兩位領袖這次通話，是美國逮捕總統馬杜洛以來...

川普施壓奏效 參議院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉、並擄獲委國總統馬杜洛夫婦後，參議院一度試圖推動與《戰爭權力法》相關的決議案，以限制總統...

路透：美國申請扣押令 擬查扣委內瑞拉相關油輪

4名知情人士透露，隨著華府加強管控進出委內瑞拉的石油運輸，美國政府已向法院申請扣押令，以查扣另外數十艘與委內瑞拉石油貿易...

偽裝民航機濫殺倖存者...美襲委內瑞拉恐觸戰爭罪

紐約時報報導，美國國防部去年九月在加勒比海打擊疑似委內瑞拉運毒船時，涉嫌偽裝軍機身分並擊殺求救倖存者。法律專家警告，川普...

美抓捕馬杜洛成功關鍵：委國俄製防空未啟用 陸製雷達被摧毀

美軍三日突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛夫婦，紐約時報十二日引述美國官員報導，委內瑞拉的先進俄製防空系統當時甚至尚未接上雷達，...

活捉馬杜羅只是起點！美國的全球「校準行動」正開始

許多人對2026年1月3日美軍在卡拉卡斯（Caracas）抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）感到震驚，但若回頭檢視川普自2025年1月20日就職以來的種種跡象，便會發現這並非突發奇想，而是其「美中競爭」首要戰略下的必然結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。