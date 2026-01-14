路透：美國申請扣押令 擬查扣委內瑞拉相關油輪

快訊

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
五角大廈發言人帕尼爾。 美聯社
4名知情人士透露，隨著華府加強管控進出委內瑞拉的石油運輸，美國政府已向法院申請扣押令，以查扣另外數十艘與委內瑞拉石油貿易有關的油輪。

路透社報導，最近幾週，美國軍方與海岸防衛隊在國際水域扣押5艘船隻，這些船隻不是正在載運委內瑞拉石油，就是過去曾有相關紀錄。為了逼迫委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，華府使出扣押油輪等手段，而馬杜洛最終於1月3日遭美軍逮捕。

自那之後，美國總統川普的政府表示，計劃無限期管控委內瑞拉的石油資源，以尋求重建委內瑞拉破敗不堪的石油產業。

川普於去年12月實施封鎖，阻止遭制裁的油輪載運委內瑞拉石油，導致石油出口幾乎停擺。本週，石油載運在美國監督之下恢復進行。

知情人士告訴路透社，美國政府已向地區法院提出多項民事沒收訴訟，主要是在華盛頓哥倫比亞特區，以便扣押與沒收涉及貿易的石油貨物與油輪。由於事涉敏感，知情人士拒絕透露身分。

消息人士說，由於申請文件與法律命令皆未對外公開，目前還不清楚美國確切申請了多少扣押令，以及其中有多少已獲批准。他們又說，目前共提出數十份申請。

美國司法部沒有立即回應置評請求。

目前已遭攔截的船隻不是遭到美國制裁，就是屬於所謂的「影子船隊」，這類未受監管的船隻會偽裝來源地，以運送來自伊朗、俄羅斯或委內瑞拉等主要受制裁產油國的石油。

目前仍有許多油輪在海上航行，以將委內瑞拉原油運往最大買家中國，或過去曾有相關紀錄。美國已對其中許多船隻實施制裁，因其協助與委內瑞拉或伊朗進行石油貿易。

知情人士說，自9日以來，美國已暫停扣押船隻的行動。不過他們表示，未來可能會恢復對未經美國授權的船隻與貨物採取行動。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）9日在社群平台X上表示，國防部將聯合其他美國機構，「在我們選定的時間與地點，追捕並攔截所有載運委內瑞拉石油的暗黑船隊船隻」。

