美抓捕馬杜洛成功關鍵：委國俄製防空未啟用 陸製雷達被摧毀

美軍三日突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛夫婦，紐約時報十二日引述美國官員報導，委內瑞拉的先進俄製防空系統當時甚至尚未接上雷達，導致該國領空在美軍發動攻擊之際處於幾乎毫無防護狀態。

委內瑞拉早在二○○九年與美國關係緊張之際，便曾大張旗鼓地宣布向俄羅斯採購Ｓ–300與山毛櫸–M2（Buk–M2）防空系統。時任委國總統查維茲宣稱，這些武器可嚇阻美國侵略。

俄防空系統缺乏維修

這兩項被大肆吹捧的俄製防空系統，原本被視為委內瑞拉與俄羅斯關係密切的象徵，也顯示莫斯科在西半球影響力擴張。然而，四名現任與前任美國官員指出，委內瑞拉無法妥善維護與操作山毛櫸以及Ｓ–300兩項先進防空系統，導致美國發動「絕對決心行動」時，委國領空防禦形同虛設。

紐時分析照片、影片與衛星影像後發現，部分防空組件在攻擊發生時仍處於存放狀態，而非實際投入運作。綜合相關證據顯示，儘管事前已有數月警告，委內瑞拉並未做好準備因應美國軍事行動。

簡言之，委內瑞拉軍方的無能，似乎是美軍行動之所以成功的關鍵。前官員與分析師指出，美軍進入委內瑞拉首都卡拉卡斯上空時，備受吹捧的防空系統實際上並未啟用，且可能已多年未能正常運作。官員與專家認為，俄羅斯同樣難辭其咎，因為俄方教官與技術人員本應確保相關系統全面啟用，並協助維持其運轉。

二名美國前官員指出，俄羅斯可能刻意讓出售給委內瑞拉的軍事裝備逐漸失修，以避免與華府發生更大的衝突。他們表示，若委軍擊落美國飛機，俄羅斯承受的反彈可能相當嚴重。

不過，美國資深官員也指出，委內瑞拉維修俄製裝備本就困難重重，經常缺乏零組件以及操作與維修所需的技術能力。

陸雷達系統遭到摧毀

卡內基國際和平基金會資深研究員科夫曼表示，委內瑞拉同時也擁有中國提供的雷達系統。不過，根據一名美國資深軍方官員指出，這些雷達已遭美國戰機摧毀，使得俄製防空系統更加無力應對。

至於委內瑞拉的便攜式防空系統，在防禦美軍飛機時幾乎未見發揮效果。多段影片顯示，美軍行動期間，曾有一套疑似便攜式武器發射，但隨即遭美軍戰機以密集火力反制。美國官員說，美軍強烈回擊，可能嚇退其他委內瑞拉部隊，不敢再度發射便攜式武器。