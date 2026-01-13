川普相中委內瑞拉石油 委國政府也與歐英談能源合作

快訊

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導
美國總統川普。 路透社
委內瑞拉總統馬杜洛倒台後，委國過渡政府今天表示，在能源、技術與製藥等領域，與歐盟和英國特使會談之後，已準備要開展「新議程」。

歐盟過去不承認馬杜洛（Nicolas Maduro）為委內瑞拉的合法總統，如今委國外交部長希爾（Yvan Gil）呼籲與歐盟「開啟對話管道」。

歐盟對馬杜洛的親信實施制裁、公開支持委國反對陣營，並敦促委內瑞拉當局將在野領袖馬查多（MariaCorina Machado）納入過渡進程中。

希爾在總統府的直播表示：「我們已準備好，推動嶄新且積極的議程，要造福全歐洲人民及委內瑞拉百姓。」

法新社報導，這次歐洲特使與委國過渡總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）及部會首長進行會談，聚焦於能源、教育、科學、技術與製藥領域。希爾形容此次會議「坦率、和諧、愉快」。

委內瑞拉在2019年與美國斷交；2025年，馬杜洛政府曾要求法國、荷蘭及義大利駐委國外交人員減至3人。

委內瑞拉過渡政府這次與歐洲官員會談的3天前，曾與華府共同宣布，雙方已採取措施要恢復邦交。

美國總統川普曾表示，估計要在18個月內增產委內瑞拉石油。

