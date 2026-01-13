擊殺揮手求救船員！紐時爆美軍機偽裝民航機打擊毒販 恐構成戰爭罪

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國防長赫塞斯7日在華府國會外回應媒體追問委內瑞拉相關行動。路透
紐約時報報導，五角大廈去年9月在加勒比海打擊疑似委內瑞拉運毒船時，涉嫌偽裝軍機身分並擊殺求救倖存者。法律專家警告，川普政府一方面將此類行動定義為「武裝衝突」，實際卻以平民身分偽裝，此舉恐構成戰爭罪中的「背信棄義」（perfidy）行為。

根據看過影像的官員描述，美軍當時將軍機塗裝成民用飛機，並將彈藥收納於機身而非機翼，以降低辨識度。攻擊當下，該機俯衝至極低高度，迫使目標船隻轉向。在首輪打擊後，兩名倖存者爬上船隻殘骸並朝飛機揮手求救，隨後美軍竟發動二次攻擊，將兩人擊殺並徹底擊沉船隻。整起行動共造成11人死亡。

針對此戰術，美國空軍前副軍法署副署長、退役少將萊珀（Steven J. Lepper）指出，武裝衝突法嚴禁交戰方偽裝成平民，藉此誘使對手放鬆警戒後再行殺害。他強調：「隱匿身分是背信行為的要素。如果飛機無法被辨識為作戰航空器，就不應從事作戰活動。」若飛機低飛到讓船員誤認其為民航機，進而失去迴避或投降的先機，即符合戰爭罪的認定標準。

事實上，相關爭議於去年12月就曾浮出水面。當時美國防長赫塞斯雖表示並未觀看第二次攻擊過程，但仍力挺負責行動的海軍上將，稱其「做了正確決定」。

受到法律質疑後，美軍已調整作業模式，改用外觀明顯的MQ-9「死神」（Reaper）無人機執行任務，以符合軍事辨識標準。然而，目前尚不清楚這些無人機在後續行動中，是否仍會採取低空飛行以接近目標。

委內瑞拉 美國

