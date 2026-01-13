委國政府稱已釋116政治犯 人權團體：實際人數較少
委內瑞拉政府上週宣布將釋放大批政治犯；當局今天說，目前已有116人獲釋。但人權團體表示，獲釋人數不如政府所言。許多被關押者的家屬仍在等待，甚至徹夜守候監獄外。
路透社報導，至今天下午為止，反對派聯盟「委內瑞拉統一」（Unidad Venezuela）指出，目前僅有65人被釋放。
委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）統計，僅有49人獲釋。
人權組織連續3天表示，委政府延宕釋放人犯；監獄當局今天才對外公布：有116人獲釋，他們先前犯下「破壞憲政秩序、危及國家穩定的行為」。
人權組織、國際機構與委國反對派長期以來要求，應釋放數百名政治犯。
委國反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（MariaCorina Machado）的多名親信都身陷囹圄；她是要求釋放政治犯的主要聲音之一。
委內瑞拉國民議會主席羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，截至今年初，委內瑞拉至少有800名被關押的政治犯。
但委國政府否認有任何人因政治原因而遭拘留。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言