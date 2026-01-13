委國政府稱已釋116政治犯 人權團體：實際人數較少

快訊

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導

委內瑞拉政府上週宣布將釋放大批政治犯；當局今天說，目前已有116人獲釋。但人權團體表示，獲釋人數不如政府所言。許多被關押者的家屬仍在等待，甚至徹夜守候監獄外。

路透社報導，至今天下午為止，反對派聯盟「委內瑞拉統一」（Unidad Venezuela）指出，目前僅有65人被釋放。

委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）統計，僅有49人獲釋。

人權組織連續3天表示，委政府延宕釋放人犯；監獄當局今天才對外公布：有116人獲釋，他們先前犯下「破壞憲政秩序、危及國家穩定的行為」。

人權組織、國際機構與委國反對派長期以來要求，應釋放數百名政治犯。

委國反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（MariaCorina Machado）的多名親信都身陷囹圄；她是要求釋放政治犯的主要聲音之一。

委內瑞拉國民議會主席羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，截至今年初，委內瑞拉至少有800名被關押的政治犯。

但委國政府否認有任何人因政治原因而遭拘留。

