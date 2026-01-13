中國油輪掉頭返航 委內瑞拉原油短期難直供中國

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤資料，兩艘懸掛中國國旗、原本前往委內瑞拉裝載用於償還債務原油的超級油輪已掉頭，正返回亞洲。

這顯示在可預見的未來，遭美國封鎖的委內瑞拉可能無法直接向其最大買家出口石油。

在美國上週宣布達成協議，允許出口最多5000萬桶滯留在庫存中的委內瑞拉原油後，美國總統川普表示，中國不會被剝奪委內瑞拉的原油供應，但並未說明具體的供應機制。

然而，作為委內瑞拉石油最大市場的中國，自上個月以來並未收到任何來自委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的原油貨物，因為華盛頓方面表示石油禁運仍然有效。

與此同時，全球貿易公司維多集團（Vitol）及托克（Trafigura）正在準備上述價值20億美元協議中的首批原油貨物，這些貨物將運往美國及其他目的地，包括印度和中國。

相關談判最終可能讓中國煉油商受益，前提是交易商能與其談妥供貨。

這兩艘名為「興業號」和「千陽號」的超大型油輪並未受到制裁，它們此前在大西洋停泊數週，在封鎖以及美國「拿下」總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所引發的委內瑞拉政治危機中等待進一步指示。

這些船隻屬於3艘超級油輪組成的船隊，該船隊專門往返於委內瑞拉與中國之間，運送用於償還委內瑞拉對中國債務的原油。

這些貸款是委內瑞拉對中國整體債務的一部分，中國曾是其最大的貸款方。2019年委內瑞拉遭到美國能源制裁後不久，中國同意給予本金償還寬限期，並與卡拉卡斯達成臨時協議，以原油貨物抵付債務服務。