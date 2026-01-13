遭華府邊緣化 川普15日將見委國反對派領袖馬查多

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（MariaCorina Machado）。 法新社
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（MariaCorina Machado）。 法新社

美國政府1名高級官員表示，美國總統川普將於15日於白宮會見委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（MariaCorina Machado）。

法新社報導，川普政府自1月3日逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，一直將反對派領袖馬查多邊緣化，同時聲稱將「接管」委內瑞拉。

馬杜洛遭罷黜數小時後，川普表示馬查多缺乏治理國家所需的威望與支持，儘管委內瑞拉上次大選，美國曾支持馬查多及代理她參與總統大選的盟友。

川普政府一直傾向與馬杜洛的前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，後者目前是委內瑞拉臨時總統。

自馬杜洛下台以來，馬查多對川普讚不絕口，並主動提出將她所獲得的諾貝爾和平獎贈予他。川普長期以來一直渴望獲得此一殊榮。

川普上週表示，接受這份禮物將是「莫大榮幸」，不過諾貝爾獎評審團表示，獎項不能轉讓。

美國選擇與羅德里格斯，而非馬查多所代表的反對派打交道，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天為華府政策辯護。她向福斯新聞（Fox News）表示，「川普總統及其國家安全團隊對委內瑞拉作出切合實際的評估，事實證明此一決定無誤。」

李威特表示，華盛頓方面得到委內瑞拉當局「全面合作」，包括由美國控制石油一事。

川普曾多次表示，馬杜洛下台，美國將主導委內瑞拉治理，但臨時總統羅德里格斯否認此說。

