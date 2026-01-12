川普不滿埃克森美孚立場 傾向排除參與委國投資

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社
白宮日前邀請美國石油業者投資委內瑞拉石油業，卻引發油業巨擘埃克森美孚高層質疑後，美國總統川普今天說，他「傾向」不讓埃克森美孚參與委內瑞拉相關事業。

美聯社報導，川普（Donald Trump）從佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）搭乘空軍一號離開，在機上告訴隨行記者：「我不喜歡埃克森美孚的回應。他們太過精明。」

在9日與石油業高層會晤期間，川普試圖安撫業者疑慮，並表示他們將與美國政府直接合作，而不是與委內瑞拉政府往來。

不過，一些業者仍舊有所保留。

美國最大石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）表示：「如果你看看目前委內瑞拉的商業規模和架構，現階段根本無法投資。」

埃克森美孚發言人今天尚未回應相關置評請求。

在委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕後，讓美國石油公司投資委內瑞拉並協助重建該國基礎建設，是川普政府的首要目標之一。

白宮將這項「管理」委內瑞拉的行動定位為經濟策略。川普已查扣運送委內瑞拉石油的油輪，並表示美方將接管3000萬至5000萬桶先前受制裁的委內瑞拉原油銷售，未來也計劃持續控制全球相關銷售。

