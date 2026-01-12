川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」
美國總統川普3日重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權，委國一度陷入權力真空，委國副總統羅德里格斯5日宣誓就任代理總統，卡拉卡斯局勢稍緩但仍處於震撼餘波。川普在美東時間11日深夜突然分享一張仿照維基百科格式的照片，自詡為「委內瑞拉代理總統」、「任期自2026年1月開始」。
川普在真實社群上傳一張應為AI生成照片，畫面是維基百科常見的人物介紹欄，可見川普的大頭照下方寫著「委內瑞拉代理總統」，「任期自2026年1月起且仍在位」。下一欄則標示川普為美國第45任及第47任總統，自2025年1月就職，副手為范斯。
這是一張經過竄改的圖片，實際的維基百科並未將川普標示為委內瑞拉代理總統。
另一方面，法新社報導，川普11日在空軍一號受訪表示，美國正針對委內瑞拉石油出口實施海上封鎖，目前已事實上掌控委內瑞拉。
儘管羅德里格斯是馬杜洛的親密盟友，仍對美方表達合作意願，承諾將釋放政治犯，並開始談判重建與華府的外交關係。
川普並稱，與羅德里格斯合作順利，未來某個時機將與她會晤。
另外，川普計畫13日或14日與委國反對派、諾貝爾和平獎得主馬查多會面。
