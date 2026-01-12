馬杜洛垮台石油業可望重啟 提振民眾經濟期待

快訊

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。 歐新社
委內瑞拉總統馬杜洛。 歐新社

美國突襲行動推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，民眾期盼隨之展開的對美國石油銷售談判能改善他們艱困的經濟處境。

法新社報導，美軍深夜轟炸卡拉卡斯並逮捕馬杜洛，令許多人震驚，但分析師一致認為，這項行動徹底改變了國家前景與經濟期待。

馬杜洛的接班人、臨時總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）強調，委內瑞拉在馬杜洛被美國扣押後並非「隸屬於」華府，但她承諾將與美國在石油議題上合作。

馬杜洛政府為了提振外匯流入，在投資不足的情況下轉向加密貨幣，而失控的通膨則侵蝕了人民原本就不多的薪水。

47歲教師歐喬亞（Marieta Ochoa）說：「我其實看不太懂川普（Donald Trump）和羅德里格斯簽的那些協議，但我希望能對經濟帶來幫助。」

直到1月2日為止，美委兩國關係降至谷底：美國的制裁與扣押油輪重創委內瑞拉本已搖搖欲墜的石油產業。

委內瑞拉一度只能以高達5折的折扣，向中國與俄羅斯等盟國出售石油，產量和出口量都很低。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）說，正與美國洽商原油銷售，採用類似美國能源業者雪佛龍（Chevron）等公司的合約模式，雪佛龍是現行唯一獲准免受制裁、可交易委內瑞拉原油的美國公司。

美國總統川普簽署命令，保護存放在美國財政部帳戶的委內瑞拉石油收入不被法院與債權人扣押，並敦促美國石油企業投資委內瑞拉，協助修復老舊的石油基礎設施。

分析師認為，德里格斯若展現開放與彈性，有助於吸引投資。

委內瑞拉87%的外匯收益來自石油，因此經濟成長前景看好。

獨立經濟學家奧利維洛斯（Asdrubal Oliveros）說：「石油產量回升、折扣縮小，都能帶動現金流，也有助於目前幾乎乾涸的外匯市場。」

