瞬間腦袋快炸開…美軍抓馬杜洛 傳使用聲波武器

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

白宮發言人李維特十日在社群轉發貼文，分享一名自稱效忠馬杜洛的守衛受訪，描述美軍如何運用他前所未見的先進科技，殲滅數以百計委內瑞拉士兵，逮捕馬杜洛夫婦的過程。

這名守衛在訪談中說，當晚委國雷達系統在毫無預警下癱瘓，約八架直升機懸停，大概只有廿名士兵垂降，「可是他們的裝備非常先進，完全不像我們以前交手過的任何對手」。

這名守衛還提到，美軍在攻堅過程發射一種強烈聲波，「瞬間我覺得腦袋像是從裡面炸開。我們所有人都開始流鼻血。有些人吐血。我們倒在地上，動彈不得」。

另外，美國財長貝森特在路透十日刊出的訪問中說，美方最快可能在本周解除對委內瑞拉的部分制裁；委國遭凍結的約五十三億美元（約台幣一六八八點八億元）國際貨幣基金（ＩＭＦ）特別提款權（ＳＤＲ）儲備資產，可用於協助委國重振經濟。

貝森特還說，美國財政部正研擬相關調整措施，好將大多暫存在油輪上的售油所得匯回委國，「用於政府和維安部門運作，並讓委國民眾受惠」。

貝森特提到，最快本周撤銷美國此前對委國的制裁，但未詳述是哪些制裁。

貝森特另表示，ＩＭＦ和世界銀行這兩個國際經貿組織均已主動聯絡他，本周將和ＩＭＦ總裁喬治艾娃及世銀總裁彭安杰會面，討論重新與委國合作的事宜。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 貝森特 油輪 李維特

相關新聞

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

美國總統川普11日在自家社群平台TruthSocial發文怒斥，透過提供安全保護、換取委內瑞拉提供大量原油與金錢的古巴，...

川普簽署行政命令 防委內瑞拉石油收益遭扣押

委內瑞拉總統馬杜洛遭推翻前，多家公司長期向委國索賠。白宮表示，美國總統川普已簽署行政命令，以阻止法院或債權人扣押存放於美...

瞬間腦袋快炸開…美軍抓馬杜洛 傳使用聲波武器

白宮發言人李維特十日在社群轉發貼文，分享一名自稱效忠馬杜洛的守衛受訪，描述美軍如何運用他前所未見的先進科技，殲滅數以百計...

代管委油收入 川普簽命令阻債權人扣押索賠

美國總統川普九日簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，旨在阻止並「保管」法院或債權人扣押與委內瑞拉石油銷售相關、存放在美國...

委軍倒地吐血動彈不得 傳美國逮馬杜洛動用神秘武器

根據白宮新聞秘書李威特在社群媒體X平台分享的目擊者說法，美軍日前突襲委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛時，曾動用威力強大的神祕武...

美封鎖委內瑞拉水域 6艘油輪暗中駛離後又重返

在美國嚴格封鎖委內瑞拉水域的情況下，日前仍有一些油輪關閉應答器暗中駛離，而根據委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）及監測網...

