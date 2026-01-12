瞬間腦袋快炸開…美軍抓馬杜洛 傳使用聲波武器

白宮發言人李維特十日在社群轉發貼文，分享一名自稱效忠馬杜洛的守衛受訪，描述美軍如何運用他前所未見的先進科技，殲滅數以百計委內瑞拉士兵，逮捕馬杜洛夫婦的過程。

這名守衛在訪談中說，當晚委國雷達系統在毫無預警下癱瘓，約八架直升機懸停，大概只有廿名士兵垂降，「可是他們的裝備非常先進，完全不像我們以前交手過的任何對手」。

這名守衛還提到，美軍在攻堅過程發射一種強烈聲波，「瞬間我覺得腦袋像是從裡面炸開。我們所有人都開始流鼻血。有些人吐血。我們倒在地上，動彈不得」。

另外，美國財長貝森特在路透十日刊出的訪問中說，美方最快可能在本周解除對委內瑞拉的部分制裁；委國遭凍結的約五十三億美元（約台幣一六八八點八億元）國際貨幣基金（ＩＭＦ）特別提款權（ＳＤＲ）儲備資產，可用於協助委國重振經濟。

貝森特還說，美國財政部正研擬相關調整措施，好將大多暫存在油輪上的售油所得匯回委國，「用於政府和維安部門運作，並讓委國民眾受惠」。

貝森特提到，最快本周撤銷美國此前對委國的制裁，但未詳述是哪些制裁。

貝森特另表示，ＩＭＦ和世界銀行這兩個國際經貿組織均已主動聯絡他，本周將和ＩＭＦ總裁喬治艾娃及世銀總裁彭安杰會面，討論重新與委國合作的事宜。