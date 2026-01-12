代管委油收入 川普簽命令阻債權人扣押索賠

美國總統川普九日簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，旨在阻止並「保管」法院或債權人扣押與委內瑞拉石油銷售相關、存放在美國財政部帳戶中的委國石油收入。

路透及美國Axios新聞網報導，該行政命令並未提到任何特定公司名稱，僅強調石油收入是委國主權資產，現由美國代為「保管」，用途限定為委國政府運作及其外交，並不適用任何私有的委國債權人索賠。

白宮十日證實，根據川普的行政命令，存放在「外國政府存款基金」中的委國收入，應用於委國境內，以協助締造和平、經濟繁榮與政治穩定。

白宮指稱，其他國家或債權人對這些資金提出的索賠行為，將危及美國相關目標，「並可能助長伊朗及黎巴嫩真主黨等惡意行為者的勢力」。

該行政命令寫道，若喪失對委國石油收入的掌握，讓委油收入遭扣押，美國政府穩定當前委國情勢的關鍵作為將被削弱，進而實質損害美國的國安與外交政策。這項命令將確保相關資金獲得保留，以推動美國外交政策目標。該行政命令指出，除非特別核發許可證，否則任何對於相關資金的訴訟中扣押、判決、法令、留置權、強制執行、扣押或其他司法程序，一律予以禁止，且應視為不具法律效力。

委國海域 11艘油輪穿越封鎖線

不過，川普政府稱嚴加封鎖委國海域，衛星影像分析卻顯示，上周至少有十一艘遭美方制裁的油輪穿越封鎖線，出現在委國海域外。

獨立的油輪航運追蹤網站TankerTrackers.com透過測量船體露出海面的高度判斷載重，研判上述十一艘油輪中，僅一艘是空船，其他疑似都裝載原油，全部共約九四○萬桶。

政治風險諮詢組織「歐亞集團」分析師布魯表示，這些油輪在裝載價值相當數億美元原油下，照樣能成功規避封鎖，令外界質疑相關措施的有效性。