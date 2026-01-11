川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油
美國總統川普11日在自家社群平台TruthSocial發文怒斥，透過提供安全保護、換取委內瑞拉提供大量原油與金錢的古巴，將再也拿不到這些物資。
川普表示：「古巴多年來靠委內瑞拉提供大量原油與金錢維生，而古巴則為委國前兩任獨裁者提供『安全保護』，但，這種情況不會再發生！」
「這些提供安全保護的古巴人，大多死於美國上周的攻擊，而委內瑞拉也不再需要那些多年來挾持、勒索他們的惡棍提供的保護。」
「委內瑞拉現在有美國撐腰，美國擁有世上最強大的軍隊，我們也將保護他們。再也不會有石油或資金流向古巴。一毛都沒有。我強烈建議古巴在為時已晚之前達成協議。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言