委軍倒地吐血動彈不得 傳美國逮馬杜洛動用神秘武器

根據白宮新聞秘書李威特在社群媒體X平台分享的目擊者說法，美軍日前突襲委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛時，曾動用威力強大的神祕武器，讓委國士兵當場跪倒、流鼻血甚至吐血。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在一場令人震驚的訪談中，一名馬杜洛（Nicolas Maduro）的守衛講述了美軍如何運用他前所未見的先進科技，在毫無傷亡的情況下殲滅數以百計委內瑞拉士兵。

這名守衛說道：「我們當時正保持警戒，但所有雷達系統突然毫無原因關閉。接著我們看見許多無人機飛過頭頂，我們頓時不知所措。」

根據這名守衛的估計，不久約有8架直升機出現，讓不過20名左右的美國士兵降落；他們人數不多，卻帶來遠比槍枝強大的武器。

他回憶道：「他們的科技非常先進，我們從未見過這種對手。」根據他的說法，接下來發生的不是戰鬥，而是屠殺。

這名守衛表示：「我們有好幾百人，卻毫無招架之力。他們的槍法又快又準，彷彿每個士兵每分鐘能發射300發子彈。」

美軍接著祭出至今仍令這位守衛心有餘悸的武器，其效果迅速且驚人。

「他們一度發射了某種東西，我不知如何形容，那感覺就像極其強烈的聲波，我突然感到腦袋彷彿從內部炸裂。」

「我們全都開始流鼻血，有人甚至還吐血。我們倒在地上動彈不得。那個聲波武器或不管什麼東西，讓我們連站都站不起來。」

李威特（Karoline Leavitt）在X平台分享了有關前述說辭的貼文，並寫道「停下你手邊的事，看看這個…」，後面還加了一排美國國旗的表情符號。

對於李威特的發文是否意味著美國政府正查核這名目擊者說法的真實性，白宮目前尚未回應。

根據委內瑞拉內政部的估算，美軍1月3日的襲擊造成約100名委國維安人員身亡。目前不清楚是否有人因前述的神秘武器喪命。

這名守衛指出，儘管美軍人數不多，委內瑞拉守軍卻無力反擊。

他這麼主張：「這20個人毫無傷亡就殺了我們數百人，我們根本無法與他們的科技和武器抗衡。我發誓，我從未見過這種場面。」

一名前美國情報事務消息人士告訴紐約郵報，軍方早已擁有定向能量武器多年，但這可能是美國首次用於實戰中。定向能量武器能透過微波或雷射光束等聚焦能量，使目標失去行動能力。

中國據報2020年也曾在拉達克（Ladakh）邊境地帶的領土爭端中，對印度軍人使用微波武器。

這名消息人士表示，這類武器確實能造成一些症狀，包括「流血、身體行動或機能喪失、疼痛與灼熱感」。

此人補充道：「我不能說所有症狀都會出現，但確實會有部分症狀。而且這類武器我們已有好幾種版本，它已存在數十年。」