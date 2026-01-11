川普簽署行政命令 防委內瑞拉石油收益遭扣押

委內瑞拉總統馬杜洛遭推翻前，多家公司長期向委國索賠。白宮表示，美國總統川普已簽署行政命令，以阻止法院或債權人扣押存放於美國財政部帳戶、與銷售委國石油相關的收益。

路透社報導，這道緊急命令指出，相關收益應被用在委內瑞拉，協助該國打造「和平、繁榮與穩定」。

這項命令於昨天簽署，距離美軍在委內瑞拉首都卡拉卡斯抓獲馬杜洛（Nicolas Maduro）還不滿一週。

多家企業長期向委內瑞拉索賠，例如埃克森美孚（Exxon Mobil）及康菲石油公司（ConocoPhillips）近20年前資產遭國有化後撤離委內瑞拉，兩家公司仍被拖欠數以十億計美元。

康菲石油公司是委內瑞拉最大的非主權債權人，其執行長藍斯（Ryan Lance）昨天在白宮會議中向川普（Donald Trump）表示，美國政府有機會歸還過去的損失。

川普說康菲石油將拿回大量的錢，但美國將從零開始。他說：「我們不會去看大家過去的損失，因為那是他們的錯。」

昨天簽署的命令未提及任何特定公司，而是宣告這筆資金是委內瑞拉主權財產，由美國保管用於政府和外交目的，不受私人債權追索。

白宮在說明資料中表示：「川普總統正防止委內瑞拉石油收入遭扣押，這種情況可能削弱美國確保委內瑞拉經濟與政治穩定的關鍵努力。」

川普昨天並力促主要石油公司高層，要求他們投資委內瑞拉龐大的石油儲備，但遭遇審慎回應，埃克森美孚執行長更直言，若無徹底改革，實在「無法投資」委國。