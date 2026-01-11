尼加拉瓜面臨美國施壓 跟進委內瑞拉釋放政治犯
尼加拉瓜政府今天宣布，已從全國監獄系統釋放數十人，而美國昨天才剛要求尼加拉瓜釋放國內超過60名政治犯。值此之際，同樣受到美國施壓的委內瑞拉也開始釋放政治犯。
路透社報導，尼加拉瓜此舉反映出拉丁美洲部分左翼政府為滿足美國要求所承受的壓力，尤其是在美國特種部隊上週抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）震驚全球之後，壓力更加巨大。
美國聯邦當局指控馬杜洛犯下毒品恐怖主義及毒品販運等罪名，馬杜洛則稱自己遭到綁架。
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府雖透過聲明宣布釋放囚犯，但未證實確切人數，也未說明這些人是否因為政治理由被關押。目前還不清楚獲釋者會不會被軟禁在家。
一個追蹤尼加拉瓜政治犯的人權非政府組織（NGO）已確認今天19名獲釋者的身分。
曾為政治犯的反對派領袖維希爾（Ana MargaritaVijil）告訴路透社，獲釋者「是政治犯，其中好幾位跟我們是朋友」，但她不清楚確切獲釋人數。
美國駐尼加拉瓜大使館昨天讚揚委內瑞拉釋放反對派人士，並呼籲奧蒂嘉政府效法。
大使館在社群平台發文指出：「在尼加拉瓜，目前仍有超過60人不公正地遭到拘留或失聯，包括牧師、宗教工作者、病患及長者。唯有自由，才有和平！」
奧蒂嘉與妻子穆麗優（Rosario Murillo）幾乎掌控尼加拉瓜一切政府事務，包括武裝部隊與司法體系。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言