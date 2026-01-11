快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

聽新聞
0:00 / 0:00

川普行政命令宣布國家緊急狀態！搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日在華府出席眾議院共和黨人年度議題會議。路透
美國總統川普6日在華府出席眾議院共和黨人年度議題會議。路透

路透報導，美國總統川普簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，目標為阻止法院或債權人扣押與委內瑞拉原油銷售相關、存放在美國財政部帳戶中的收入。

白宮於美東時間10日證實，川普在9日簽署一道行政命令表示，存放於「外國政府存款基金」（foreign government deposit funds）中的委油收入，應該用於委國境內，以協助創造和平、繁榮與穩定。

川普並在命令中提到，若失去對委國原油收入的掌控，穩定委國的努力將被削弱，進而「實質損害美國的國家安全與外交政策」。

路透指出，上述行政命令並未提到任何特定的公司，只宣布委油收入是委國的主權資產，目前由美國代為保管，用於委內瑞拉的政府與外交目的，不適用於任何私人索賠。

根據政治新聞網站Axios，這項命令將「外國政府存款基金」定義為：存放在特定財政部帳戶、源自天然資源或稀釋劑銷售的委國政府資金。稀釋劑在石油業中是指添加到重質原油或重油中的輕質石油製品，用來降低其粘度，使其更容易被泵送和運輸。

命令寫道，除非特別核發許可，任何針對這些資金的「訴訟中扣押、判決、法令、留置權、強制執行、扣押或其他司法程序」一律「禁止，並應視為無效且不具法律效力」。

委內瑞拉 美國 川普

延伸閱讀

川普擬設信用卡利率上限 銀行業憂衝擊民眾與企業

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

川普又出手了！美軍空襲敘利亞IS目標 狂轟90枚彈藥畫面曝

把和平獎轉給川普？ 諾貝爾協會：獎項不可分用

相關新聞

川普行政命令宣布國家緊急狀態！搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

路透報導，美國總統川普簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，目標為阻止法院或債權人扣押與委內瑞拉原油銷售相關、存放在美國財政...

美國籲公民速離委內瑞拉 武裝民兵攔查安全堪憂

美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險

馬杜洛稱在獄中狀況不錯 委內瑞拉支持者集會高官缺席

委內瑞拉強人馬杜洛之子、國會議員蓋拉表示，馬杜洛與妻子佛羅雷斯在美國監獄「狀況不錯」。委國支持者今天舉行集會，呼籲釋放馬...

「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？

（德國之聲中文網）一些中國網民呼籲中國軍隊仿效美軍對委內瑞拉的“閃電行動”，迅速擒獲台灣領導人，作為接管台灣的前奏。但分析人士、學者和安全官員表示，中國仍在現代化進程中的軍隊距離做好這種行動的准備仍相

圖解委內瑞拉石油最大買家 石油資源美企誰在開發

美國總統川普9日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，讓兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達55%的石油生產」。他還說，若美國沒採取行動，「中國或俄國就已進入委國」。

川普邀油企投資委國碰釘子 埃克森美孚 CEO 直言須先徹底改革

美國總統川普9日與美國的石油巨擘高層會面，討論接下來委國的石油產業計畫，並敦促各公司合計投入1,000億美元，恢復委內瑞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。