快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

馬杜洛稱在獄中狀況不錯 委內瑞拉支持者集會高官缺席

中央社／ 卡拉卡斯10日綜合外電報導
馬杜洛。 美聯社
馬杜洛。 美聯社

委內瑞拉強人馬杜洛之子、國會議員蓋拉表示，馬杜洛與妻子佛羅雷斯在美國監獄「狀況不錯」。委國支持者今天舉行集會，呼籲釋放馬杜洛，但臨時總統和內閣官員皆未現身。

法新社報導，根據執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的影片，蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）引述父親的話說，「我們情況還好。我們是鬥士」。

在馬杜洛（Nicolas Maduro）戲劇性遭美軍逮捕一週後，他的支持者今天上街抗議，要求釋放馬杜洛，但僅有逾千人參與集會。

大約1000名抗議人士齊聚委國首都卡拉卡斯（Caracas）西部，揮舞著印有馬杜洛夫婦肖像的旗幟和標語，而在卡拉卡斯人口稠密的佩塔雷區（Petare），則只有數百人出席抗議活動，規模遠低於馬杜洛陣營過去曾動員的示威活動。

69歲示威者羅德里格斯（Soledad Rodriguez）說：「我會儘可能參與遊行活動，直到馬杜洛和佛羅雷斯（Cilia Flores）回來。」美軍部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並將他們押往美國紐約，兩人面臨毒品恐怖主義陰謀等指控。

羅德里格斯說：「我完全相信他們會回來，他們是被綁架的。」

值得注意的是，委國政府高層官員並未出現在示威現場。委內瑞拉政府表示正在恢復與華府的外交接觸，並討論向美國出售石油的可能性。

委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也缺席這場集會，而是前往一場農業展銷會，她在電視轉播的談話中承諾，「在我們的總統回來前，我將分秒不休」。

至於委內瑞拉政府另外兩位強硬派人物－內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）和國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也未現身示威活動。

委內瑞拉 美國 馬杜洛

延伸閱讀

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

把和平獎轉給川普？ 諾貝爾協會：獎項不可分用

美想獨吞油權…先過中國這關

美軍突襲馬杜洛下台 美委關係急轉彎「啟動復交談判」

相關新聞

「美委石油產量占全球55%」 川普：擋住中俄進委國成美鄰居

美國總統川普九日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，為美委帶來「令人振奮的未來」，也讓這兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達百分之五十五的石油生產」。

陸企擁44億桶債權…美獨吞委國石油 衝擊與中經貿

美聯社九日報導，美國總統川普表明要「獨吞」委內瑞拉石油產業，並抗衡中國大陸的影響力。但因此他也面對一個難題，即委國多年來與大陸簽有合約，不少油權屬陸企。若強行獨吞，必定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來的外交角力埋下伏筆。

美國籲公民速離委內瑞拉 武裝民兵攔查安全堪憂

美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險

馬杜洛稱在獄中狀況不錯 委內瑞拉支持者集會高官缺席

委內瑞拉強人馬杜洛之子、國會議員蓋拉表示，馬杜洛與妻子佛羅雷斯在美國監獄「狀況不錯」。委國支持者今天舉行集會，呼籲釋放馬...

「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？

（德國之聲中文網）一些中國網民呼籲中國軍隊仿效美軍對委內瑞拉的“閃電行動”，迅速擒獲台灣領導人，作為接管台灣的前奏。但分析人士、學者和安全官員表示，中國仍在現代化進程中的軍隊距離做好這種行動的准備仍相

圖解委內瑞拉石油最大買家 石油資源美企誰在開發

美國總統川普9日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，讓兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達55%的石油生產」。他還說，若美國沒採取行動，「中國或俄國就已進入委國」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。