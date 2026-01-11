美國籲公民速離委內瑞拉 武裝民兵攔查安全堪憂

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
委國領導人馬杜洛（圖）在美軍一次閃電突襲行動中遭到逮捕。（路透資料照片）
美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。

法新社報導，美國國務院在安全警示中表示：「委內瑞拉的安全情勢仍充滿變數。」1週前，委國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）在美軍一次閃電突襲行動中遭到逮捕。

美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」並警告，名為「集體組織」（colectivos）的武裝民兵正在攔查車輛，尋找美國人或任何支持美國的證據。

另一方面，馬杜洛的支持者今天準備發動大規模抗議活動，以紀念他遭美軍戲劇性逮捕滿1週。

與此同時，心急如焚的親屬在監獄外紮營守候，等待臨時政府履行承諾，釋放政治犯。

儘管美軍1月3日發動致命的夜間突襲行動，逮捕馬杜洛，令各界震驚，但在美國總統川普宣稱「接管」這個南美國家後，昨天委國出現與華府合作的跡象。

委國外交部長昨天表示，已與美國展開恢復外交關係的對話。雙方於2019年、川普第一個總統任期期間斷交。

華府表示，美國外交官已訪問卡拉卡斯，討論重新啟用美國大使館的相關事宜。

美國國務部官員今天告訴法新社，他們已於昨天「依原定計畫」再次離境。這名官員表示：「川普政府仍與委內瑞拉的臨時當局保持密切聯繫。」

把和平獎轉給川普？ 諾貝爾協會：獎項不可分用

美想獨吞油權…先過中國這關

美軍突襲馬杜洛下台 美委關係急轉彎「啟動復交談判」

美襲委內瑞拉活逮馬杜洛 中共依樣畫葫蘆侵台？學者分析指美不會接受

「美委石油產量占全球55%」 川普：擋住中俄進委國成美鄰居

美國總統川普九日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，為美委帶來「令人振奮的未來」，也讓這兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達百分之五十五的石油生產」。

陸企擁44億桶債權…美獨吞委國石油 衝擊與中經貿

美聯社九日報導，美國總統川普表明要「獨吞」委內瑞拉石油產業，並抗衡中國大陸的影響力。但因此他也面對一個難題，即委國多年來與大陸簽有合約，不少油權屬陸企。若強行獨吞，必定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來的外交角力埋下伏筆。

馬杜洛稱在獄中狀況不錯 委內瑞拉支持者集會高官缺席

委內瑞拉強人馬杜洛之子、國會議員蓋拉表示，馬杜洛與妻子佛羅雷斯在美國監獄「狀況不錯」。委國支持者今天舉行集會，呼籲釋放馬...

「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？

（德國之聲中文網）一些中國網民呼籲中國軍隊仿效美軍對委內瑞拉的“閃電行動”，迅速擒獲台灣領導人，作為接管台灣的前奏。但分析人士、學者和安全官員表示，中國仍在現代化進程中的軍隊距離做好這種行動的准備仍相

圖解委內瑞拉石油最大買家 石油資源美企誰在開發

美國總統川普9日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，讓兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達55%的石油生產」。他還說，若美國沒採取行動，「中國或俄國就已進入委國」。

