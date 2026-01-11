美國籲公民速離委內瑞拉 武裝民兵攔查安全堪憂

美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。

法新社報導，美國國務院在安全警示中表示：「委內瑞拉的安全情勢仍充滿變數。」1週前，委國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）在美軍一次閃電突襲行動中遭到逮捕。

美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」並警告，名為「集體組織」（colectivos）的武裝民兵正在攔查車輛，尋找美國人或任何支持美國的證據。

另一方面，馬杜洛的支持者今天準備發動大規模抗議活動，以紀念他遭美軍戲劇性逮捕滿1週。

與此同時，心急如焚的親屬在監獄外紮營守候，等待臨時政府履行承諾，釋放政治犯。

儘管美軍1月3日發動致命的夜間突襲行動，逮捕馬杜洛，令各界震驚，但在美國總統川普宣稱「接管」這個南美國家後，昨天委國出現與華府合作的跡象。

委國外交部長昨天表示，已與美國展開恢復外交關係的對話。雙方於2019年、川普第一個總統任期期間斷交。

華府表示，美國外交官已訪問卡拉卡斯，討論重新啟用美國大使館的相關事宜。

美國國務部官員今天告訴法新社，他們已於昨天「依原定計畫」再次離境。這名官員表示：「川普政府仍與委內瑞拉的臨時當局保持密切聯繫。」