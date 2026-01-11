「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？

（德國之聲中文網）一些中國網民呼籲中國軍隊仿效美軍對委內瑞拉的“閃電行動”，迅速擒獲台灣領導人，作為接管台灣的前奏。但分析人士、學者和安全官員表示，中國仍在現代化進程中的軍隊距離做好這種行動的准備仍相去甚遠。

他們指出，在台灣，中國軍方面對的是一個多年來已為防範針對其領導人的“斬首行動”做好准備的對手。台灣不僅擁有完善的防空和雷達能力，還很可能獲得美國及其盟友的支持。

盡管中國多年來持續獲取先進武器，但對於其人民解放軍能否有效運用這些武器，以及能否通過指揮體系將其整合用於實戰，外界仍然存有疑問。

台灣執政黨民進黨的立法委員陳冠廷表示：“一旦這樣的行動遭遇挫折，很快就會升級為全面沖突，政治和軍事風險極高。”

他說，台灣分層設置的防空和預警系統意味著，任何空襲或特種部隊滲透行動在穿越台灣海峽時，都有被發現的風險，從而預示沖突升級。

1月3日，美國通過一次行動展示了其部隊經受過實戰檢驗的空中優勢，成功抓捕了委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯。

在這次行動中，美軍憑借隱形戰鬥機、干擾敵方防御的戰機，以及為指揮官提供實時情報的隱蔽偵察無人機和衛星，牢牢掌控了制空權。

相比之下，陳冠廷指出，中國軍隊“在真正的聯合作戰經驗、電磁與電子戰能力，以及高風險任務的實戰驗證方面，仍存在明顯差距”。

中國國防部未立即回應路透社以傳真方式發出的相關提問。

“血肉長城”對決”台灣之盾”

中國將台灣視為其領土一部分，並未排除使用武力將該島納入控制之下；台灣方面則拒絕中國的主權主張。

新加坡安全問題學者許瑞鱗（Collin Koh）表示：“從作戰層面看，解放軍近年來雖然試圖加快部隊整合的步伐，但與美國數十年來的積累相比，仍只是嬰兒學步。”

台灣總統賴清德上月表示，台灣決心捍衛自身主權並強化防務。此前，北京在最新一輪軍事演習中向台灣方向發射了火箭彈。

圍繞台灣展開的這次演習規模為迄今最大，並伴隨著中國官員和軍方的強硬表態。

中國在官方聲明中表示：“任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！”

去年10月，賴清德宣布加速打造“台灣之盾”（T-Dome），建構台灣分層防御、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。

該系統旨在仿效以色列的“鐵穹”，通過更高效的“傳感器到射手”機制提升攔截成功率，並整合台灣自行研發的天弓導彈與美國提供的HIMARS火箭系統等武器。

去年7月，台灣軍方舉行演習，模擬防御台北主要機場免遭敵對登陸，期間部署了便攜式“毒刺”導彈和坦克。

“活捉”馬杜羅激發中國網民“靈感”

軍事外交人士表示，中國在針對攻打台灣的多種軍事選項中，已就“台北擒獲行動”進行過兵棋推演，對成功概率心知肚明；但一些中國網民卻將美國在委內瑞拉的行動視為突發的靈感來源。

一名微博用戶寫道：“委內瑞拉的情況為我們統一台灣提供了解決方案”，“先用特種作戰抓捕賴清德，然後立即宣布接管台灣，發放新的身份證……實現迅速而決定性的勝利。”

身兼台灣立法院外交及國防委員會成員的陳冠廷對此類言論不以為然，稱其為“幻想”；其他分析人士也表示，任何此類嘗試都會很快面對嚴酷的軍事現實。

許瑞鱗指出，中國已增加了可模擬波音EA-18G“咆哮者”電子戰飛機、以及諾斯羅普·格魯曼E-2D“先進鷹眼”指揮與預警機等平台的機型，但其具體能力仍有待釐清。

他說，在執政的共產黨仍在解放軍指揮體系中發揮作用的前提下，其有效性依然令人存疑。許瑞鱗供職於新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院。

他說：“分散化的指揮與控制體系至關重要，這能讓一線指揮官在軍事行動不斷演變、充滿不確定性的情況下，行使必要的主動權。”

盡管外界認為中國軍隊仍存在不足，台灣領導層並未因此掉以輕心。一名因議題敏感而要求匿名的台灣高級安全官員表示：“我們沒有任何資本可以輕視他們。”

（路透社）

