陸企擁44億桶債權…美獨吞委國石油 衝擊與中經貿

聯合報／ 編譯盧炯燊茅毅／綜合報導
川普計畫全面掌控委內瑞拉石油。圖為委國的上鑽油平台。 （美聯社）
川普計畫全面掌控委內瑞拉石油。圖為委國的上鑽油平台。 （美聯社）

美聯社九日報導，美國總統川普表明要「獨吞」委內瑞拉石油產業，並抗衡中國大陸的影響力。但因此他也面對一個難題，即委國多年來與大陸簽有合約，不少油權屬陸企。若強行獨吞，必定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來的外交角力埋下伏筆。

美國智庫「捍衛民主基金會」專家辛格頓說，川普政府目前似乎避免與北京出現不必要的新摩擦，但仍牢牢掌握美中談判主導權。辛格頓還說，相信川普不會冒險將委國變成與中國大陸國家主席習近平的衝突熱點。

辛格頓等專家預料川普將與大陸合作，以穩定美中貿易關係，避免四月大陸行生變。

外界估計，委國至少積欠大陸達一百億美元（約台幣三一八六點五億元），過去由馬杜洛以石油換貸款的形式償還，如今就看川普政府要如何處理這些債務。

投行摩根士丹利表示，大陸兩大國企：中國石油公司及中石化擁有委國石油儲量中的四十四億桶權益，居全球之冠。委國將石油產業國有化前，美國油企也有數百億美元債權，尚不清楚這些債權如何清償及其順序。

中國人民大學教授崔守軍提到，委國新政權為獲美國援助，可能援引西方法律的惡債原則，即新政權不承認舊政權積欠的債務且拒絕償還。英國「經濟學人」旗下的經濟學人資訊社經濟學家徐天辰則認為，川普似願意將委國石油賣給大陸，好讓美企獲利。

然而，大陸在委國的利益不只石油。全球金融服務公司「傑富瑞」報告顯示，陸企在委國的電信、鐵路及港口等領域皆有所投資，此刻均面臨風險。

「美委石油產量占全球55%」 川普：擋住中俄進委國成美鄰居

美國總統川普九日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，為美委帶來「令人振奮的未來」，也讓這兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達百分之五十五的石油生產」。

川普對委國動手 為何俄羅斯默不作聲？專家解析：普亭目標只有一個

美國總統川普對委內瑞拉總統馬杜洛動手，已經過了一周，俄羅斯總統普亭至今什麼話也沒說。

美軍突襲馬杜洛下台 美委關係急轉彎「啟動復交談判」

（德國之聲中文網）在美軍上周發動戲劇性的軍事突襲、導致委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被抓捕下台後，委內瑞拉與美國已邁出恢復外交關係的第

狠批川普外交政策摧毀秩序 德國總統：勿讓世界淪賊窩

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）強烈批評美國總統川普執政下的美國外交政策，並呼籲國際社...

美搶委國石油 中企調整布局轉向加拿大原油

美國介入委內瑞拉政局後，掌控其石油出口，有分析解讀稱，美方此舉衝著中國來，彭博引述多名貿易商與航運數據指出，中國煉油企業...

