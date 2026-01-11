聽新聞
「美委石油產量占全球55%」 川普：擋住中俄進委國成美鄰居

聯合報／ 記者胡玉立、編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普（中）九日在白宮與多位大型油企高層會面、討論委內瑞拉石油產業計畫時，露出得意笑容。（路透）
美國總統川普（中）九日在白宮與多位大型油企高層會面、討論委內瑞拉石油產業計畫時，露出得意笑容。（路透）

美國總統川普九日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，為美委帶來「令人振奮的未來」，也讓這兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達百分之五十五的石油生產」。

川普還說，若美國沒採取行動，「中國或俄國就已進入委國」，但美國不願看到中俄成為自己的鄰居；「我已告訴中國，也告訴俄國，我們和你們相處得很好、也很喜歡你們，但我們不希望你們出現在那」。不過，他強調，美國開放做生意，中國可以向美國買想要的石油，俄國也可以向美國取得所需的石油。

川普九日在白宮與美國的石油巨擘高層會面，討論接下來委國的石油產業計畫，以決定哪些油企獲准在委國投資，再和這些油企達成協議。他指稱，根據美委達成的最新安排，美國將精煉和出售最多五千萬桶委國原油。

川普喊投資千億美元

川普強調，現在美國油企會擁有完全的保障，「這是個截然不同的委國」；油企將直接與美國打交道，「各位絕對安全」。

川普並在上述會面後宣稱，「我們的大型油企，將對委國的石油生產投資至少一千億美元（約台幣三點二兆元）。他們不需政府的錢，但需要政府的保護；美企將有機會重建委國的能源基礎設施，最終將石油產量提升至空前水準」。

根據外媒報導，一千億美元將用來重建委國的石油基礎設施和石油產能。

白宮表示，共邀十七家油企高階主管與會，包括持續在委國營運的雪佛龍，和曾在委國擁有石油計畫的埃克森美孚及康菲石油。埃、康這兩家油企皆在二○○七年時任委國總統查維茲推行民營企業國有化時，喪失石油計畫。其他出席的油企還有殼牌、哈里伯頓、瓦勒羅能源、馬拉松石油、托克、維多集團與力豹仕集團。

油商要持久保護機制

仍抱持懷疑的埃克森美孚執行長伍茲直言，「若檢視委國現行法律制度及商業結構和框架，就會發現無法投資那裡，除非重大改革，建立持久的投資保護機制」；康菲石油執行長藍斯更主張，應重組委國整個能源體系，必須先和包含美國進出口銀行的銀行界討論。

匿名美國官員說，美國駐哥倫比亞的最高階外交官、臨時代辦麥納瑪拉九日前往卡拉卡斯，對可能分階段恢復美委關係進行初步評估。外交人士提到，美國尚未就重啟駐委大使館做正式決定，但只要川普點頭，美方就準備這麼做。

委國政府表示，正與美國就恢復雙邊外交關係啟動「探索性外交」進程，推動恢復外交使團在對方國內的工作，並制定共同關心的工作議程。

