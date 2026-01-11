美想獨吞油權…先過中國這關

經濟日報／ 編譯盧炯燊／綜合外電

川普總統對委內瑞拉採取軍事行動逮捕總統馬杜洛，表明要「獨吞」委國石油產業，同時抗衡中國影響力。然而他也因此面對一個難題，就是委國多年來與中國訂有合約，不少油權屬於中國公司，如強行「獨吞」，肯定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來外交角力埋下伏筆。

目前擺在川普面前的問題是，究竟與中國合作還是「獨吞」？

美聯社引述華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）說法，川普政府目前的做法，似是避免與北京出現不必要的新摩擦，但同時牢牢掌握談判主導權。

辛格頓相信川普不會冒險，將委內瑞拉變成他與「習近平的衝突熱點」。

另有其他專家預期川普會與中國合作，力圖穩定貿易關係，避免4月的北京之行告吹，尋求守住他與習近平達成的貿易戰休兵默契。

多方估算委內瑞拉至少積欠中國100億美元，過去由馬杜洛以「石油換貸款」形式償還，現在就看川普政府如何處理這些債務。

投資銀行摩根士丹利指出，中國兩大國有企業「中國石油天然氣集團公司」及「中國石油化工股份有限公司」擁有委內瑞拉石油儲量的44億桶權益，高居全球之冠。

委內瑞拉將石油產業國有化之前，美國石油企業也擁有數百億美元債權，一旦在川普施壓償還時就出現複雜問題，難以清楚如何清償及償還順序。

樂觀的是美國主導的石油重建，是提高委國原油產量及出口量以償還外債；然而悲觀的是可能強迫委國質疑中國債務的合法性。

中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍認為，委國新政權為獲得美國援助，可能會援引西方法律體系的「惡債」（Odious debt）原則，即新政府不承認前政權欠下的債務而拒絕償還。

經濟學人資訊社經濟學家徐天辰則說，川普似乎願意把委國石油賣給中國，好讓美國企業從中獲利；即使中國的貸款換石油交易面臨重大風險，但仍有可能繼續獲得委國石油。

「美委石油產量占全球55%」 川普：擋住中俄進委國成美鄰居

美國總統川普九日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，為美委帶來「令人振奮的未來」，也讓這兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達百分之五十五的石油生產」。

陸企擁44億桶債權…美獨吞委國石油 衝擊與中經貿

美聯社九日報導，美國總統川普表明要「獨吞」委內瑞拉石油產業，並抗衡中國大陸的影響力。但因此他也面對一個難題，即委國多年來與大陸簽有合約，不少油權屬陸企。若強行獨吞，必定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來的外交角力埋下伏筆。

圖解委內瑞拉石油最大買家 石油資源美企誰在開發

美國總統川普9日說，委內瑞拉總統馬杜洛下台，讓兩個西半球能源大國的經濟能更緊密整合。川普並誇稱，將美委加起來，「我們就擁有全球達55%的石油生產」。他還說，若美國沒採取行動，「中國或俄國就已進入委國」。

川普邀油企投資委國碰釘子 埃克森美孚 CEO 直言須先徹底改革

美國總統川普9日與美國的石油巨擘高層會面，討論接下來委國的石油產業計畫，並敦促各公司合計投入1,000億美元，恢復委內瑞...

川普對委國動手 為何俄羅斯默不作聲？專家解析：普亭目標只有一個

美國總統川普對委內瑞拉總統馬杜洛動手，已經過了一周，俄羅斯總統普亭至今什麼話也沒說。

