3兆元投資委內瑞拉！川普會石油業高層喊話 艾克森美孚CEO潑冷水

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日離開白宮前往佛州時，撐傘接受媒體訪問。路透
美國總統川普9日敦促約20多家石油公司高層主管進軍委內瑞拉，鑽探並開採全球最大規模之一的石油資源，但多數業者仍未公開表態是否會迅速投資。

華爾街日報報導，美國入侵委內瑞拉不到一周，目前唯一仍在當地營運的美國石油公司雪佛龍（Chevron），以及艾克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等企業的高層主管齊聚白宮，表達有意評估當地的新投資前景，但前提是必須先確保安全無虞，並對委內瑞拉的法律與商業框架進行徹底改革，才會考慮進一步投入。

川普表示，美國政府將為企業提供安全保障，但他顯然希望業者積極布局委內瑞拉市場，並在會議一開始即表明，期望美國石油公司合計投入至少1000億美元（約台幣3.2兆元），以提升委內瑞拉的石油產量。

他對與會高層直言：「如果你們不想進去，直接跟我說就好，因為我這裡還有25個今天沒來的人隨時願意頂上。」並補充指出，美國與委內瑞拉正「良好合作」，以重建該國的油氣基礎設施。

分析師認為，委內瑞拉若要恢復過去的石油產量榮景，恐需投入數百億美元。多年來的疏於維護、投資不足、管理失序與貪腐問題，使油氣田老化嚴重，勢必得對整體基礎設施進行全面整頓。對於委內瑞拉蘊藏大量高價值原油的說法，多位執行長公開表示認同，但也指出存在重大障礙，無法立即做出投資承諾。

例如，艾克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）表示，若商業框架、法律體系及油氣相關法規未出現重大改變，目前的委內瑞拉仍屬「不可投資」，但他也認為，在川普政府與委內瑞拉政府合作下，這些改革並非不可達成。

伍茲說：「我們的資產在那裡曾兩度被沒收，可想而知，若要第三次重新進入，勢必得相較於我們過去所見以及目前的情況，出現非常重大的改變。」

委內瑞拉 石油 川普

