川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

中央社／ 華盛頓9日專電
美國總統川普今天表示，若不抓委內瑞拉總統，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」。（歐新社）
美國總統川普今天表示，若不抓委內瑞拉總統，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」。（歐新社）

美軍日前突襲委內瑞拉抓捕時任委國總統馬杜洛並帶往紐約受審。美國總統川普今天表示，若不這麼做，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」，美國不願看到他們出現在那裡，成為近鄰；但他也說，美國開放出售石油給中、俄。

馬杜洛（Nicolas Maduro）與中國、俄羅斯關係密切，他的政權遭到推翻後，目前由副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任委內瑞拉臨時總統，並在美國主導下進行經濟重建。

委內瑞拉擁有豐富的石油資源。川普（DonaldTrump）先前表示，美國龐大的石油公司將進入委內瑞拉投資，他今天在白宮與美國石油公司高層會面，討論委內瑞拉石油產業計畫。

他指出，這場會議將討論美國企業如何能夠協助迅速重建委內瑞拉的石油產業，並提供數百萬桶的石油產量，以「造福美國、委內瑞拉人民及全世界」。據規劃，美國石油企業在當地將投入至少1000億美元（約新台幣3.16兆元），用於重建所需的產能與基礎設施。

川普還說，馬杜洛下台為委內瑞拉和美國帶來了「令人振奮的未來」，也讓西半球兩大能源強國的經濟能更緊密整合。

川普表示，如果美國沒有採取行動，「中國或俄羅斯就已進入委內瑞拉」，但美國不願看到中、俄成為近鄰。「我已告訴中國，也告訴俄羅斯，我們和你們相處得很好，很喜歡你們，但我們不希望你們出現在那裡」。

他說：「我們不能讓中國或俄羅斯佔據委內瑞拉。」

不過，川普也表示，美國開放做生意，中國可以向美國購買想要的石油，俄羅斯也可以向美國取得所需要的石油。

路透社先前報導，分析人士指出，中國是委內瑞拉原油的最大買家，委國原油約占中國進口總量的4%，而2025年12月出貨量估計平均超過每日60萬桶。馬杜洛下台後，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元的委內瑞拉原油。

川普表示，委內瑞拉在目前過渡政權的領導下似乎是美國的盟友，他認為未來仍會繼續是盟友。

