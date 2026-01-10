快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

馬杜洛下台後新局 美國啟動評估重建對委外交關係

中央社／ 華盛頓/卡拉卡斯9日綜合外電報導

美國官員表示，美國高階外交官員今天前往委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），就2019年關閉大使館以來的重啟事宜進行評估。

美國官員依慣例要求匿名表示，駐哥倫比亞的美國最高外交官麥納瑪拉（John McNamara）及其他人員「前往卡拉卡斯，針對可能分階段恢復關係進行初步評估」。

美國於2019年3月關閉駐委內瑞拉大使館並撤離外交人員。

美國之前與多個歐洲及拉丁美洲盟友在一次被觀察人士認為充滿舞弊的選舉後，宣布馬杜洛（NicolasMaduro）不具合法性。

美國總統川普1月3日下令對委內瑞拉發動突襲抓捕馬杜洛。馬杜洛目前在美國面臨毒品販運指控，但他予以否認。

外交人士表示，美國尚未就重啟大使館作出正式決定，但一旦川普點頭，美方就會準備這麼做。

委內瑞拉政府今天指出，正與美國就恢復外交關係進行「探索性」會談。

新上任的臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）政府證實，美國外交官今天前往卡拉卡斯。

卡拉卡斯當局表示將作出對等回應，派遣代表團前往華府。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

委內瑞拉石油若斷供 這國家能源30天內恐崩、政府可能倒台

「為了與美和平共處」委內瑞拉臨時政府釋大量囚犯

相關新聞

美參院決議 限制川普對委內瑞拉再動武

在所有民主黨參議員及五名共和黨參議員跨黨派支持下，美國參院八日表決通過推進一項有關「戰爭權力法」的決議，將禁止川普政府在...

馬杜洛倒台 外媒：中國大陸放貸數百億美元恐化為烏有

委內瑞拉的馬杜洛政權近日遭到推翻後，有外媒引述分析師說法，中國在過去大約20年時間向委國提供的數百億美元貸款，新政府可以...

美扣押第5艘油輪！川普持續施壓委國臨時政府 迫使「黑暗船隊」停工

華爾街日報報導，美國官員指出，美國海岸防衛隊9日清晨登上第五艘與委內瑞拉有關的油輪，並持續監視其他試圖避開美方封鎖的油輪...

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

美國總統川普9日在自創社媒真實社群發文說，委內瑞拉正釋放大批政治犯，美委合作進展順利；因此他已取消此前預計對委國發動的第...

美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動，全面展現空中主導力，也向包括在太平洋加速軍力部署的中國等對手傳遞訊號，顯示美國具備在海外...

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。