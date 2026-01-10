馬杜洛下台後新局 美國啟動評估重建對委外交關係

美國官員表示，美國高階外交官員今天前往委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），就2019年關閉大使館以來的重啟事宜進行評估。

美國官員依慣例要求匿名表示，駐哥倫比亞的美國最高外交官麥納瑪拉（John McNamara）及其他人員「前往卡拉卡斯，針對可能分階段恢復關係進行初步評估」。

美國於2019年3月關閉駐委內瑞拉大使館並撤離外交人員。

美國之前與多個歐洲及拉丁美洲盟友在一次被觀察人士認為充滿舞弊的選舉後，宣布馬杜洛（NicolasMaduro）不具合法性。

美國總統川普1月3日下令對委內瑞拉發動突襲抓捕馬杜洛。馬杜洛目前在美國面臨毒品販運指控，但他予以否認。

外交人士表示，美國尚未就重啟大使館作出正式決定，但一旦川普點頭，美方就會準備這麼做。

委內瑞拉政府今天指出，正與美國就恢復外交關係進行「探索性」會談。

新上任的臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）政府證實，美國外交官今天前往卡拉卡斯。

卡拉卡斯當局表示將作出對等回應，派遣代表團前往華府。