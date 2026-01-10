聽新聞
美參院決議 限制川普對委國再動武
在所有民主黨參議員及五名共和黨參議員跨黨派支持下，美國參院八日表決通過推進一項有關「戰爭權力法」的決議，將禁止川普政府在未獲國會明確授權下對委內瑞拉採取進一步軍事行動。
實質性投票預計下周進行，一旦通過，將成為數十年來國會限制總統片面採取軍事行動最強硬的動作之一。
不過，這項舉措被認為只是象徵性，因為該決議將在眾院面臨重大阻力，且川普可能行使否決權。自川普重返白宮以來，國會曾多次嘗試通過類似決議，都未能成功。
川普在社群平台發文，抨擊投贊成票的五名共和黨參議員，痛斥他們愚蠢至極，還說他們「永遠不應再當選公職」。他說：「共和黨人應為那些與民主黨人投下贊成票的參議員感到羞恥，因為他們試圖削弱我們保衛國家與作戰權力。」
川普九日發文說，委內瑞拉正釋放大批政治犯，美委合作進展順利；他已取消此前預計對委國發動的第二波攻擊。
肯塔基州共和黨參議員保羅在投票後強調，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，美國憲法並未賦予總統這種權力。
