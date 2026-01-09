聽新聞
稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊
美國總統川普9日在自創社媒真實社群發文說，委內瑞拉正釋放大批政治犯，美委合作進展順利；因此他已取消此前預計對委國發動的第2波攻擊，「現在看來已沒必要」。
川普還在上述發文中寫道，尤其在更大、更好且更現代化地重建委國石油及天然氣基礎設施上，2國合作進展順利，「為此我已取消之前預計發動的第2波攻擊」。
美軍3日在川普一聲令下長驅直入逮捕委國總統馬杜洛。川普在當天記者會中指稱，不排除對委國發動第2波攻擊。
【中央社／華盛頓9日綜合外電報導】
美國總統川普今天表示，在委內瑞拉展現合作態度後，他已取消原定對委內瑞拉發動的第2波攻擊行動。
路透社報導，川普（Donald Trump）指出，美國與委內瑞拉目前合作良好，石油巨頭將至少在當地投資1000億美元。
但川普也提及，基於安全考量，委內瑞拉境內所有油輪將留在原地。
