快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

聽新聞
0:00 / 0:00

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普9日在自創社媒真實社群發文說，委內瑞拉正釋放大批政治犯，美委合作進展順利；因此他已取消此前預計對委國發動的第2波攻擊，「現在看來已沒必要」。

川普還在上述發文中寫道，尤其在更大、更好且更現代化地重建委國石油及天然氣基礎設施上，2國合作進展順利，「為此我已取消之前預計發動的第2波攻擊」。

美軍3日在川普一聲令下長驅直入逮捕委國總統馬杜洛。川普在當天記者會中指稱，不排除對委國發動第2波攻擊。

【中央社／華盛頓9日綜合外電報導】

美國總統川普今天表示，在委內瑞拉展現合作態度後，他已取消原定對委內瑞拉發動的第2波攻擊行動。

路透社報導，川普（Donald Trump）指出，美國與委內瑞拉目前合作良好，石油巨頭將至少在當地投資1000億美元。

但川普也提及，基於安全考量，委內瑞拉境內所有油輪將留在原地。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 川普 美軍

延伸閱讀

川普再度談習近平與台灣 北京：台灣問題純屬內政不容干涉

川普政府將退出部分機構 聯合國秘書長深表遺憾

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

相關新聞

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

美國總統川普9日在自創社媒真實社群發文說，委內瑞拉正釋放大批政治犯，美委合作進展順利；因此他已取消此前預計對委國發動的第...

美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動，全面展現空中主導力，也向包括在太平洋加速軍力部署的中國等對手傳遞訊號，顯示美國具備在海外...

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將...

委內瑞拉石油若斷供 這國家能源30天內恐崩、政府可能倒台

古巴早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測...

「為了與美和平共處」委內瑞拉臨時政府釋大量囚犯

委內瑞拉8日宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Madur...

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

川普總統及顧問團據傳正擬定一項全面計畫，要在未來數年主導委內瑞拉石油產業，屆時美國將實質掌控西半球絕大部分的石油儲備，川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。