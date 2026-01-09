美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動，全面展現空中主導力，也向包括在太平洋加速軍力部署的中國等對手傳遞訊號，顯示美國具備在海外執行複雜行動的能力。示意圖／AI生成

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動，全面展現空中主導力，也向包括在太平洋加速軍力部署的中國等對手傳遞訊號，顯示美國具備在海外執行複雜行動的能力。

美軍突襲委內瑞拉，出動包括匿蹤戰機掌控制空權、戰機干擾敵方防空系統，以及秘密偵察無人機與衛星，為指揮官即時提供情報。

路透社報導，根據路透社及業界分析師查閱美國國防部公開資料分析，美方動用了直升機、戰鬥機、加油機與無人機等全方位兵力，這不僅是美國國防企業的一大勝利，也向中國展示軍事實力。

美國國防部表示，此次出動的機型包括波音（Boeing）F/A-18E/F「超級大黃蜂」與EA-18G「咆哮者」、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35「閃電II」與F-22「猛禽」，以及諾斯洛普格魯曼（NorthropGrumman）E-2D「先進鷹眼」預警機及B-1轟炸機等，共部署超過150架旋翼機、固定翼機與無人機。

洛克希德馬丁股價本週上漲6.2%，諾斯洛普格魯曼上漲4.4%，德事隆（Textron）上漲3.5%。

這次任務向美國的對手傳遞訊號，顯示美國具備在海外執行複雜行動的能力；目前美中關係日益緊張，中國則正加速擴大及現代化其太平洋軍力部署。

美國前空軍全球打擊司令部司令芮伊（Tim Ray）說：「這展現了只有我們美國能做到的事情。」他過去負責美國遠程核武與常規打擊能力。現為國家安全商業主管執行長的芮伊還說：「這象徵我們將在地緣及經濟層面與中國競爭，特別是在我們自家後院。」

現年63歲的馬杜洛（Nicolas Maduro），本週於紐約出庭，對毒品相關指控不認罪。

美國總統川普（Donald Trump）說，為在行動前取得委國首都卡拉卡斯（Caracas）上空的控制權，該地區發生的停電是因「我們擁有的某些專業技術」所致。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則說，美國太空司令部及其他機構運用多項能力，為美軍飛機「開闢通道」，讓其順利進入委內瑞拉領空。

路透社無法得知美方在清除航道時具體採取的所有措施。太空司令部發言人表示，該單位為行動提供「掩護」功能，確保美國軍機在任務期間享有「行動自由」，但未透露細節。

