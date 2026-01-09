快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（圖）將於下週前往華盛頓，並暗示他打算會晤這位諾貝爾和平獎得主。 法新社
美國總統川普今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（圖）將於下週前往華盛頓，並暗示他打算會晤這位諾貝爾和平獎得主。 法新社

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將於下週前往華盛頓，並暗示他打算會晤這位諾貝爾和平獎得主。

法新社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）節目主持人尚漢尼提（Sean Hannity）訪問時說：「據我所知，她（馬查多）下週某一時間會過來，我期待和她打招呼。」

這將是川普和馬查多首次會面，時間點正值美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押送紐約受審約一週後。檢方以毒品走私和持有武器等罪名起訴這2人。

川普上週曾指馬查多在委內瑞拉缺乏足夠的尊重或支持，無法帶領國家，並暗示美國實際上可能長期掌控委內瑞拉。

川普在訪談中提到，委內瑞拉目前暫時無法舉行新一輪選舉；這個南美洲國家目前由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導。

他指出：「我們必須重建這個國家。他們沒辦法舉行選舉，現在甚至不知道如何辦理選舉。」

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多去年10月獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主奮鬥不懈。

她表示願意和川普共享諾貝爾和平獎殊榮；川普曾說自己應該獲頒這個獎項。

另據路透社報導，白宮暫未回應關於這次會面的更多細節。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

委內瑞拉 美國 諾貝爾獎 川普 馬查多 馬杜洛

相關新聞

強權即真理？國際法能管美國干預委內瑞拉？

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引來國際社會譁然。本文將從國際法的角度切入，探討美國這次軍事行動的爭議、以及可能對國際秩序帶來的影響。

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將...

委內瑞拉石油若斷供 這國家能源30天內恐崩、政府可能倒台

古巴早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測...

「為了與美和平共處」委內瑞拉臨時政府釋大量囚犯

委內瑞拉8日宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Madur...

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

川普總統及顧問團據傳正擬定一項全面計畫，要在未來數年主導委內瑞拉石油產業，屆時美國將實質掌控西半球絕大部分的石油儲備，川...

委內瑞拉欠中國債務 美掌控石油為外交角力埋伏筆

美國總統川普打算掌控委內瑞拉石油產業，同時抗衡中國影響力，但可能與他穩定美中貿易關係的目標產生衝突

