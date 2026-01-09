抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將於下週前往華盛頓，並暗示他打算會晤這位諾貝爾和平獎得主。

法新社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）節目主持人尚漢尼提（Sean Hannity）訪問時說：「據我所知，她（馬查多）下週某一時間會過來，我期待和她打招呼。」

這將是川普和馬查多首次會面，時間點正值美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押送紐約受審約一週後。檢方以毒品走私和持有武器等罪名起訴這2人。

川普上週曾指馬查多在委內瑞拉缺乏足夠的尊重或支持，無法帶領國家，並暗示美國實際上可能長期掌控委內瑞拉。

川普在訪談中提到，委內瑞拉目前暫時無法舉行新一輪選舉；這個南美洲國家目前由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導。

他指出：「我們必須重建這個國家。他們沒辦法舉行選舉，現在甚至不知道如何辦理選舉。」

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多去年10月獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主奮鬥不懈。

她表示願意和川普共享諾貝爾和平獎殊榮；川普曾說自己應該獲頒這個獎項。

另據路透社報導，白宮暫未回應關於這次會面的更多細節。

