中國和非盟稱嚴重關切委內瑞拉 需尊重各國主權

中央社／ 台北9日電

據中國外交部，中國外交部長王毅8日與非盟委員會主席尤索夫舉行中國—非盟第九次戰略對話，雙方對近期委內瑞拉事態發展表示嚴重關切，重申各國主權和領土完整必須得到尊重。

王毅7日至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕式。

據中國外交部官網，王毅與尤索夫（Mahmoud AliYoussouf）當地時間8日在非盟總部舉行戰略對話，並發布「中國－非盟戰略對話聯合新聞公報」。

根據新聞公報，雙方對近期委內瑞拉事態發展表示嚴重關切，重申各國主權和領土完整必須得到尊重，聯合國憲章和國際法確立的基本原則必須得到遵守。

據新聞公報，非盟重申堅定奉行一個中國原則。雙方重申必須維護以國際法為基礎的國際秩序，特別是尊重主權和領土完整及以和平方式解決爭端。

王毅和尤索夫就中非攜手推進現代化、全球治理和中國對非零關稅舉措、國際調解院及「非洲之角和平發展構想」等交換意見；並重申將推動有效落實好簽署的各項合作協議和諒解備忘錄，同意繼續深挖中非盟務實合作潛能。

雙方並且針對中非攜手推進現代化等廣泛領域合作交換意見，強調加強中國「十五五」（2026至2030年）規劃和非盟「2063年議程」的落實對接。

委內瑞拉代總統會中國大使：感謝中國譴責美國的侵略行徑

據新華社，委內瑞拉臨時總統德爾西．羅德里格斯8日感謝中國譴責美國強行控制馬杜羅總統及其妻子和侵略委內瑞拉的行徑。

強權即真理？國際法能管美國干預委內瑞拉？

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引來國際社會譁然。本文將從國際法的角度切入，探討美國這次軍事行動的爭議、以及可能對國際秩序帶來的影響。

委內瑞拉宣布釋放大量囚犯 臨時總統上任後首見

委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（NicolasMaduro...）

為何俄羅斯對馬杜羅下台鮮有評論？

（德國之聲中文網）去年5月，委內瑞拉總統馬杜羅訪問莫斯科慶祝"勝利日"期間，對俄羅斯總統普京大加稱贊。這位委內瑞拉總統稱俄羅斯是"人類的關鍵力量"。當時，兩位領導人簽署了"戰略伙伴關系與合作"協議。

美政府據稱要求委內瑞拉與中、俄等割席 北京譴責「霸凌」

（德國之聲中文網）華盛頓方面表示，已經向委內瑞拉施壓，說服其將原本運往中國的石油轉而交付給美國。 這些受制裁的原油進口價值高達20億美元。受此影響，全球油價周三（1月7日）下跌約1%。 特朗普："

電話聊得很融洽 川普邀哥倫比亞總統訪白宮

美國總統川普下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛，哥倫比亞則被點名是他接下來的目標。不過，川普七日在社群平台發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓通電話，邀請對方赴白宮訪問。

