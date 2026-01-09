中國和非盟稱嚴重關切委內瑞拉 需尊重各國主權
據中國外交部，中國外交部長王毅8日與非盟委員會主席尤索夫舉行中國—非盟第九次戰略對話，雙方對近期委內瑞拉事態發展表示嚴重關切，重申各國主權和領土完整必須得到尊重。
王毅7日至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕式。
據中國外交部官網，王毅與尤索夫（Mahmoud AliYoussouf）當地時間8日在非盟總部舉行戰略對話，並發布「中國－非盟戰略對話聯合新聞公報」。
根據新聞公報，雙方對近期委內瑞拉事態發展表示嚴重關切，重申各國主權和領土完整必須得到尊重，聯合國憲章和國際法確立的基本原則必須得到遵守。
據新聞公報，非盟重申堅定奉行一個中國原則。雙方重申必須維護以國際法為基礎的國際秩序，特別是尊重主權和領土完整及以和平方式解決爭端。
王毅和尤索夫就中非攜手推進現代化、全球治理和中國對非零關稅舉措、國際調解院及「非洲之角和平發展構想」等交換意見；並重申將推動有效落實好簽署的各項合作協議和諒解備忘錄，同意繼續深挖中非盟務實合作潛能。
雙方並且針對中非攜手推進現代化等廣泛領域合作交換意見，強調加強中國「十五五」（2026至2030年）規劃和非盟「2063年議程」的落實對接。
