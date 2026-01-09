委內瑞拉代總統會中國大使：感謝中國譴責美國的侵略行徑

據新華社，委內瑞拉臨時總統德爾西．羅德里格斯8日感謝中國譴責美國強行控制馬杜羅總統及其妻子和侵略委內瑞拉的行徑。

報導稱，羅德里格斯在社群媒體Telegram上發文說，她當天會見中國駐委內瑞拉大使藍虎，並表示委方讚賞中國在強烈譴責美國嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權行徑方面所持的堅定立場。

報導稱，美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯等地，強行控制馬杜羅夫婦並將他們帶到美國。馬杜羅夫婦5日在紐約聯邦地區法院出庭，拒絕美方所謂「犯罪」指控。國際社會廣泛譴責美國嚴重侵害委內瑞拉主權。

委內瑞拉最高法院3日命令時任副總統羅德里格斯擔任代理總統。 5日，羅德里格斯在委內瑞拉全國代表大會宣誓就任臨時總統。

另據香港電台報導，委內瑞拉外交部長伊凡吉爾周四也在Telegram上發文稱，加拉加斯重申致力於深化與中國的經貿協定。吉爾表示：「委內瑞拉重申致力於深化與中華人民共和國的經貿協定。」他強調，雙邊關係「建立在兩國主權國家國際法律法規框架之上」。