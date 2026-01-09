委內瑞拉宣布釋放大量囚犯 臨時總統上任後首見

中央社／ 卡拉卡斯8日綜合外電報導

委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（NicolasMaduro）後做出的讓步。

法新社報導，這是自馬杜洛前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美國總統川普（Donald Trump）支持下成為臨時領導人以來，委內瑞拉首次釋放囚犯。

川普曾說，只要委內瑞拉允許華府取得該國豐富的石油資源，他樂於讓羅德里格斯執政。

釋放囚犯的消息是由國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），也就是羅德里格斯的兄長宣布的。

荷黑是「查維斯主義」（chavismo）的重要人物，這個反美社會主義運動由馬杜洛前一任總統查維斯（Hugo Chavez）創立。

荷黑說，為了「和平共處」，將立即釋放「大量委內瑞拉人及外國公民」，但他並未透露會釋放哪些囚犯，也未說明具體人數。

委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）表示，目前共有806名政治犯遭到關押。該組織稱當局宣布釋放囚犯是「好消息」，但強調還在核實釋放情況。

對於委內瑞拉這次釋放囚犯是否為川普政府的要求，美國國務院官員並未置評。

川普6日告訴美國共和黨籍議員，羅德里格斯政府將關閉委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心一處酷刑室，但未提供進一步細節。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美能源部長：「無限期」銷售委國石油

川普宣布退出66個國際組織 學者憂：讓中俄有機可乘

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

相關新聞

美連續強扣俄、陸油輪 俄譴責「無權對合法註冊船動武」

美國歐洲司令部證實，美方七日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」的委國油輪。此外，美方在加勒比海附近扣押另一艘油輪，是在中國大連註冊公司營運的船隻。

美能源部長：「無限期」銷售委國石油

美國總統川普七日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。美國能源部長萊特表示，將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油。

電話聊得很融洽 川普邀哥倫比亞總統訪白宮

美國總統川普下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛，哥倫比亞則被點名是他接下來的目標。不過，川普七日在社群平台發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓通電話，邀請對方赴白宮訪問。

紐時揭祕…美逮馬杜洛 直升機被擊中險失敗

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機在索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

美國官方稱，經過數周的跨大西洋追逐，美國海岸警衛隊和美國特種部隊於7日持司法扣押令扣押了馬裡內拉號（Marinera）油輪。這艘油輪原名為貝拉1號（Bella 1），曾運輸過委內瑞拉的石油。

委內瑞拉石油供應若斷 古巴恐經濟癱瘓、政府倒台

古巴早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測...

