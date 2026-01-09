聽新聞
電話聊得很融洽 川普邀哥倫比亞總統訪白宮

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）與哥倫比亞總統裴卓（右）日前通話談及毒品問題。 （法新社）
美國總統川普（左）與哥倫比亞總統裴卓（右）日前通話談及毒品問題。 （法新社）

美國總統川普下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛哥倫比亞則被點名是他接下來的目標。不過，川普七日在社群平台發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓通電話，邀請對方赴白宮訪問。

川普貼文說：「能與哥倫比亞總統裴卓通話是莫大榮幸，他來電說明毒品情勢，以及我們之間曾出現的其他分歧。我對他的來電與語氣表示感謝，期待在不久的將來與他會面。」

川普說，國務卿魯比歐正與哥倫比亞外交部長進行安排，此次會晤將在白宮。

裴卓辦公室人士向路透表示，這次通話過程「十分融洽」且「相互尊重」。

川普在美軍突襲委內瑞拉後表示，考慮對哥倫比亞採取軍事行動，還說對哥國行動是「不錯」的主意。

美能源部長：「無限期」銷售委國石油

美國總統川普七日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。美國能源部長萊特表示，將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油。

談格陵蘭…魯比歐下周會丹麥官員 白宮：阻俄、中侵略北極

美國總統川普下令突襲委內瑞拉後，表明將取得格陵蘭，外界關注美國是否可能對北約盟友丹麥動武。美國國務卿魯比歐表示，下周將與丹麥官員會晤磋商格陵蘭議題。

紐時揭祕…美逮馬杜洛 直升機被擊中險失敗

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機在索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

美國官方稱，經過數周的跨大西洋追逐，美國海岸警衛隊和美國特種部隊於7日持司法扣押令扣押了馬裡內拉號（Marinera）油輪。這艘油輪原名為貝拉1號（Bella 1），曾運輸過委內瑞拉的石油。

委內瑞拉石油供應若斷 古巴恐經濟癱瘓、政府倒台

古巴早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測...

