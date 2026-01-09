電話聊得很融洽 川普邀哥倫比亞總統訪白宮

美國總統川普下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛，哥倫比亞則被點名是他接下來的目標。不過，川普七日在社群平台發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓通電話，邀請對方赴白宮訪問。

川普貼文說：「能與哥倫比亞總統裴卓通話是莫大榮幸，他來電說明毒品情勢，以及我們之間曾出現的其他分歧。我對他的來電與語氣表示感謝，期待在不久的將來與他會面。」

川普說，國務卿魯比歐正與哥倫比亞外交部長進行安排，此次會晤將在白宮。

裴卓辦公室人士向路透表示，這次通話過程「十分融洽」且「相互尊重」。

川普在美軍突襲委內瑞拉後表示，考慮對哥倫比亞採取軍事行動，還說對哥國行動是「不錯」的主意。