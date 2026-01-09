聽新聞
0:00 / 0:00

美連續強扣俄、陸油輪 俄譴責「無權對合法註冊船動武」

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國國防部發布影片的截圖顯示，美國海岸防衛隊巡邏艦（右）7日在北大西洋押送「貝拉一號」油輪（左）。「貝拉一號」已更名為「馬里內拉號」並掛俄羅斯國旗。（法新社）
美國國防部發布影片的截圖顯示，美國海岸防衛隊巡邏艦（右）7日在北大西洋押送「貝拉一號」油輪（左）。「貝拉一號」已更名為「馬里內拉號」並掛俄羅斯國旗。（法新社）

美國歐洲司令部證實，美方七日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」的委國油輪。此外，美方在加勒比海附近扣押另一艘油輪，是在中國大連註冊公司營運的船隻。

華爾街日報報導，原名「貝拉一號」油輪先前未能在委內瑞拉靠港並裝載原油，目前處空載狀態；該船上月拒絕讓美方人員登船後駛入大西洋，海岸防衛隊一路追逐；「貝拉一號」在此期間轉註冊俄籍，船員在船身草草塗上俄國國旗後更名「馬里內拉號」。

俄國塔斯社報導，「馬里內拉號」上月廿四日獲得臨時許可，可懸掛俄國國旗航行。

官員透露，一艘俄國海軍艦艇和一艘潛艦日前為「馬里內拉號」護航，潛艦在過去三天與「馬里內拉號」保持聯繫。「馬里內拉號」遭美方扣押後，俄國當局譴責，表示「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內合法註冊船舶使用武力」。

美軍公開的照片顯示，素有「夜行者」之稱的美軍陸軍第一六○特種作戰航空團七日清晨在冰島南部海域登上「馬里內拉號」。

美國官員表示，由於俄軍在附近，美國出動P-8海神式反潛巡邏機、F-35戰鬥機和AC-130J空中砲艇馳援登船行動，並派遣油輪船長與輪機士登船操作該油輪。

英國國防大臣希利表示，英國應美國要求支援這次行動，指「這艘船有黑歷史」。白宮發言人李維特則稱，「貝拉一號的船員將被起訴。」

這艘船被扣押位置在遠離美國的北大西洋，美國國防部長赫塞斯說，美國對委內瑞拉石油封鎖在「世界上任何地方」都有效。

另一方面，美軍七日在加勒比海一帶海域，扣押試圖規避美國封鎖的「索菲亞號」油輪；美國南方司令部透過社群貼文宣布，「索菲亞號」在國際水域作業並從事非法活動，海防隊正護送該船返美。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」網站介紹，「索菲亞號」由在中國大連註冊的Greetee公司營運。

目前已有四艘與委內瑞拉石油相關的船隻被美國扣押，加勒比海地區準禁運令已嚴重削弱委國石油出口。

油輪 俄國 委內瑞拉 美軍 海岸防衛隊 軍艦 石油 英國 貝拉一號 馬里內拉號

延伸閱讀

美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

英國首相與川普通話 談格陵蘭烏克蘭委內瑞拉

相關新聞

美逮馬杜洛 直升機被擊中險失敗

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機在索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

美能源部長：「無限期」銷售委國石油

美國總統川普七日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。美國能源部長萊特表示，將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油。

美連續強扣俄、陸油輪 俄譴責「無權對合法註冊船動武」

美國歐洲司令部證實，美方七日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」的委國油輪。此外，美方在加勒比海附近扣押另一艘油輪，是在中國大連註冊公司營運的船隻。

美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

美國官方稱，經過數周的跨大西洋追逐，美國海岸警衛隊和美國特種部隊於7日持司法扣押令扣押了馬裡內拉號（Marinera）油輪。這艘油輪原名為貝拉1號（Bella 1），曾運輸過委內瑞拉的石油。

委內瑞拉石油供應若斷 古巴恐經濟癱瘓、政府倒台

古巴早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測...

美國下個空襲目標「這國」最有可能遭殃 賭客押注曝光

預期市場的賭客正在為美國總統下一個空襲目標布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。