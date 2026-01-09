聽新聞
美能源部長：「無限期」銷售委國石油

聯合報／ 記者顏伶如、編譯羅方妤／綜合報導
美國能源部長明白表示，美國將無限期控制委內瑞拉的石油銷售。圖為委國首都卡拉卡斯街頭的民眾。 （法新社）
美國能源部長明白表示，美國將無限期控制委內瑞拉的石油銷售。圖為委國首都卡拉卡斯街頭的民眾。 （法新社）

美國總統川普七日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。美國能源部長萊特表示，將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油。

紐時在專訪中詢問川普，美國監管委內瑞拉會持續三個月、六個月還是一年，川普說「我想會更久」，並稱「唯有時間能夠證明一切」。

川普說：「我們將以能夠獲利的方式重建委內瑞拉。我們將利用當地的石油，獲取當地石油。我們將降低油價，提供委內瑞拉急需的資金。」

川普還表示，美國和委內瑞拉代理總統羅德里格斯政府「處得很好」。

川普還在社群網站發文寫道，已指示萊特執行計畫，讓儲油船把委國石油運到美國，「這些石油將以市價出售，收益由身為美國總統的我來掌控，確保用於增進委內瑞拉與美國人民的福祉」。

川普說，委內瑞拉將使用從美委石油協議中獲得的資金，購買僅美國製造產品，包括農產品、藥品、醫療器材與設備，改善委內瑞拉電網與能源相關設備。

華爾街日報分析，川普先前曾說美國要從委內瑞拉取得石油，這篇發文是川普迄今針對如何兌現承諾的最詳細說明。

紐時說，出售石油計畫內容簡單大膽，美國不曾如此獨自全面掌控另一個國家石油出口。美國官員說，美國正在選擇性放寬某些制裁措施，好讓委內瑞拉石油可以賣到國際市場。

萊特表示，目前正與委國政府合作，美國將收到囤積在委內瑞拉陸上設施與油輪裡的石油並出售。萊特在邁阿密舉行的高盛集團座談會上說，美國將推銷委內瑞拉原油，「接下來將無限期將委內瑞拉生產石油賣到市場」，出售委國石油收入將存進由美國政府掌控的帳戶，款項最後回到委內瑞拉造福委國人民。

分析師說，囤積石油中不少原要賣到中國或俄羅斯，卻因委國油輪遭美國制裁被封鎖，無法進入市場。

