美逮馬杜洛 直升機被擊中險失敗

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

據現任及前任美國官員說法，美國直升機三日清晨以卅公尺高度掠過海面，飛越委國首都卡拉卡斯朝目標前進。網路攻擊已使整座城市陷入黑暗，匿蹤戰機轟炸俄製防空系統，掃清直升機飛行障礙。

搭載數十名三角洲部隊突擊隊員的直升機起初未被發現，但接近馬杜洛藏身處時遭火力攻擊，領頭的「契努克」直升機被擊中後仍勉強維持飛行，駕駛該機的飛行領隊腿部中彈，最終受損的直升機在副駕駛協助下成功著陸，讓突擊隊員下機後，安全飛返兩棲突擊艦「硫磺島號」。

委內瑞拉內政部長卡貝友七日表示，美方這次攻擊造成一百人死亡。

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機在索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

美國總統川普七日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。美國能源部長萊特表示，將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油。

美國歐洲司令部證實，美方七日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」的委國油輪。此外，美方在加勒比海附近扣押另一艘油輪，是在中國大連註冊公司營運的船隻。

美國官方稱，經過數周的跨大西洋追逐，美國海岸警衛隊和美國特種部隊於7日持司法扣押令扣押了馬裡內拉號（Marinera）油輪。這艘油輪原名為貝拉1號（Bella 1），曾運輸過委內瑞拉的石油。

古巴早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測...

