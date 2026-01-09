美逮馬杜洛 直升機被擊中險失敗

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機在索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

據現任及前任美國官員說法，美國直升機三日清晨以卅公尺高度掠過海面，飛越委國首都卡拉卡斯朝目標前進。網路攻擊已使整座城市陷入黑暗，匿蹤戰機轟炸俄製防空系統，掃清直升機飛行障礙。

搭載數十名三角洲部隊突擊隊員的直升機起初未被發現，但接近馬杜洛藏身處時遭火力攻擊，領頭的「契努克」直升機被擊中後仍勉強維持飛行，駕駛該機的飛行領隊腿部中彈，最終受損的直升機在副駕駛協助下成功著陸，讓突擊隊員下機後，安全飛返兩棲突擊艦「硫磺島號」。

委內瑞拉內政部長卡貝友七日表示，美方這次攻擊造成一百人死亡。