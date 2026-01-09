快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

克魯曼批川普「染指之舉」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普下令美軍攻擊委內瑞拉，並擒拿總統馬杜洛，眾人皆認為是為染指委國石油。經濟學家克魯曼則直言，川普若為掌控委國石油而戰，根本是在作夢。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文指出，川普想接管委內瑞拉、進而掌控龐大的石油財富，其實是不切實際的幻想，因為那些龐大財富只存在於他的想像中。

委內瑞拉號稱坐擁世上最大的石油儲量。但克魯曼指出，在查維茲總統任內，委國石油儲量從大約1,000億桶激增至3,000億桶，並不是新發現或探勘所致，而是因為把奧裡諾科石油帶的重油改列為「已證明」可開採的石油。但誠如阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克所言，這些石油其實大多是超重油，開採價值低，生產成本卻很高。

克魯曼指出，委國產油量陡降，與當地石油設施逐漸敗壞有關，修復需要多年時間和數十億美元投資。基於成本高昂和政局動盪，大型石油公司顯然對投資委內瑞拉興趣缺缺。川普本周提出，考慮補償石油公司在委內瑞拉的投資，那麼做形同以美國納稅人的錢補貼油商，一改他日前宣稱委國提供巨大獲利機會的說法。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

委內瑞拉變天！白宮大曬川普霸氣照 配字「FAFO」原來是這意思

美最高院可能9日宣判 對等關稅若違法…聯邦恐退稅1335億

相關新聞

美連續強扣俄、陸油輪 俄譴責「無權對合法註冊船動武」

美國歐洲司令部證實，美方七日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」的委國油輪。此外，美方在加勒比海附近扣押另一艘油輪，是在中國大連註冊公司營運的船隻。

美能源部長：「無限期」銷售委國石油

美國總統川普七日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。美國能源部長萊特表示，將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油。

為何俄羅斯對馬杜羅下台鮮有評論？

（德國之聲中文網）去年5月，委內瑞拉總統馬杜羅訪問莫斯科慶祝“勝利日”期間，對俄羅斯總統普京大加稱贊。這位委內瑞拉總統稱俄羅斯是“人類的關鍵力量”。當時，兩位領導人簽署了“戰略伙伴關系與合作”協議。然

美政府據稱要求委內瑞拉與中、俄等割席 北京譴責「霸凌」

（德國之聲中文網）華盛頓方面表示，已經向委內瑞拉施壓，說服其將原本運往中國的石油轉而交付給美國。 這些受制裁的原油進口價值高達20億美元。受此影響，全球油價周三（1月7日）下跌約1%。 特朗普：“

電話聊得很融洽 川普邀哥倫比亞總統訪白宮

美國總統川普下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛，哥倫比亞則被點名是他接下來的目標。不過，川普七日在社群平台發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓通電話，邀請對方赴白宮訪問。

紐時揭祕…美逮馬杜洛 直升機被擊中險失敗

美國總統川普稱突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛「完美執行」，但紐約時報報導，過程相當驚險，美軍一架「契努克」直升機在委國被擊中，飛行指揮官重傷，差點重演一九九三年美軍黑鷹直升機在索馬利亞被擊落爆發激烈巷戰、十八人陣亡的往事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。