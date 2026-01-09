克魯曼批川普「染指之舉」

美國總統川普下令美軍攻擊委內瑞拉，並擒拿總統馬杜洛，眾人皆認為是為染指委國石油。經濟學家克魯曼則直言，川普若為掌控委國石油而戰，根本是在作夢。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文指出，川普想接管委內瑞拉、進而掌控龐大的石油財富，其實是不切實際的幻想，因為那些龐大財富只存在於他的想像中。

委內瑞拉號稱坐擁世上最大的石油儲量。但克魯曼指出，在查維茲總統任內，委國石油儲量從大約1,000億桶激增至3,000億桶，並不是新發現或探勘所致，而是因為把奧裡諾科石油帶的重油改列為「已證明」可開採的石油。但誠如阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克所言，這些石油其實大多是超重油，開採價值低，生產成本卻很高。

克魯曼指出，委國產油量陡降，與當地石油設施逐漸敗壞有關，修復需要多年時間和數十億美元投資。基於成本高昂和政局動盪，大型石油公司顯然對投資委內瑞拉興趣缺缺。川普本周提出，考慮補償石油公司在委內瑞拉的投資，那麼做形同以美國納稅人的錢補貼油商，一改他日前宣稱委國提供巨大獲利機會的說法。