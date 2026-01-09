美計劃掌控委國經濟命脈 擬「無限期」控制石油出口

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國能源部長萊特7日表示，美國政府計劃永久掌控委內瑞拉的石油出口。美聯社
美國能源部長萊特7日表示，美國政府計劃永久掌控委內瑞拉的石油出口，「無限期」出售委國石油，並將交易所得存放在美國帳戶，為華府迄今對想掌控委國經濟命脈策略的最明確宣告。川普政府據傳正研擬一項全面計畫，將控制委國石油業多年，並把油價壓到川普偏好的每桶50美元。

美國總統川普7日在社群媒體發文表示，美國出售來自委內瑞拉多達5,000萬桶受制裁原油後，交易所得只能購買美國製造的產品，「將包括美國農產品、美國製造的藥品、醫療器材，以及用於改善委內瑞拉電網與能源設施的設備。換句話說，委內瑞拉承諾將美國視為主要商業合作夥伴」。他已責成萊特負責出售委國石油事宜。

川普對委國石油的盤算
萊特同日在邁阿密由高盛主辦的研討會說，來自委國的首批原油，將是儲存在儲油槽的儲油，「我們正準備讓這些原油重新流動並銷售。我們將銷售來自委內瑞拉的原油-首先是這些積壓的儲油，接著我們未來將無限期銷售所有來自委內瑞拉產油」。

他說，出售原油所得最初不會用於償付埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等美國企業，將存在委內瑞拉名下、但由美國政府掌控的帳戶，最終可能回流委國，「嘉惠委內瑞拉人民」，強調「我們沒有偷任何人的石油」。知情人士說，這些資金會存在美國掌控的帳戶，是要確保這筆資金不被委國債權人追討。

華爾街日報（WSJ）報導，川普政府正在制定一項掌控委國石油業的方案，評估構想之一為美國掌控委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的部分業務，包括收購並銷售該公司生產的石油。

若這項計畫成功，加上美國的石油蘊藏量及美企在其他國家掌控的產量，美國將實質管理西半球多數石油蘊藏，有助達成川普政府的兩大目標：把中俄擠出委國並降低油價。消息人士透露，川普向幕僚表示，他相信這些行動能幫助壓低油價到他偏好的每桶50美元。

委內瑞拉 美國

